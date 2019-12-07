女生必讀 之 月經調理三部曲

女生每月一次的經期，不只是懷孕與否的證明，在中醫學角度上，月經準不準、多不多、順不順、痛不痛等，都是反映身體健康狀態的重要指標。對女生來說，調月經就是保養身體，讓身心健康美麗的不二法則，而中醫學把這個養生秘訣分為三部曲，分別是經前調氣、經期調血、經後補腎。

第一部曲：月經前調氣

在月經前5至7天，很多女生會有心煩、脾氣急躁、悶悶不樂、乳房脹痛、肚子疼、眼睛腫、臉腫等表現，這多是由於「肝鬱」。 如果有上述症狀，月經前一個星期，可以喝玫瑰疏肝茶（材料：玫瑰花6克、杞子10克、紅棗6枚））。這泡茶可疏肝理氣、紓緩情緒，改善月經前的壞脾氣。女生也可以多尋找紓緩壓力的方法以放鬆心情，運動、行山、靜觀、音樂、按摩是不錯的選擇。

另一類女生有俗稱「宮寒」的問題，每每來月經前都會肚子發涼、怕冷，月經的時候會痛經，月經的顏色紫暗、有血塊，這類女生要在經前提前暖身，使氣血通暢。筆者建議女生們可以在月經前一周每晚睡前用生薑片浸腳，祛除寒濕。

祛寒浸腳法：

1) 將一塊拳頭大小的生薑加水煮沸或放入熱水中浸泡

2) 待水溫合適（35°C-40°C左右），便可浸腳

第二部曲：月經來調血

月經來了之後，就要開始調血了。月經的顏色正常是深紅色，質地應是不凝固、沒有血塊、沒有特殊氣味。女生可多留意自己的月經顏色、分量、質地，以了解體內狀態及作出適當調理。月經期要多吃容易消化、富營養的食物，例如，黃豆、芝麻、葡萄等。經期間切忌飲酒，忌食寒涼、生冷之品，例如凍飲、雪糕、魚生、蟹、西瓜、香蕉、苦瓜、綠豆等食物。女生在經期間應注意保暖，不要穿短褲或短裙。有經痛的話可用暖水袋或熱貼熱敷腹部，減輕痛感。

第三部曲：月經後補腎

月經之後的調養是因人而異，如果月經周期及經期正常，經期前後沒有明顯不適，就不需要吃藥或刻意進補。如果月經之後感到明顯的疲勞、沒力氣，甚至頭暈、發冷、腰痠、面白，那就需要用中藥及食療來治療和善後。一般而言，醫師會按患者體質選用補氣、補血、補腎等藥材作調理。

食療方面，月經後期可多吃動物肝臟、牛肉、菠菜、木耳等補血的食物，也可多沖泡紅棗、桂圓、枸杞等補血中藥食療。除此之外，也可每天做穴位按摩保健。

保健穴位推薦：三陰交

位置：在腳踝內側，沿着小腿後緣往上3吋，約4指寬的位置

功效：三陰交穴為脾、肝、腎三脈的交會，有氣血兩補的功效。

曾覺知中醫師