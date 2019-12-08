【城市傳聞】黑色星期五　凶多吉少？

今個月13號是黑色星期五（Black Friday），換言之，再過幾日就會迎來這個令人倒楣的日子，但大家又知唔知道這一傳說是如何育成呢？

原來Black Friday的由來已久，有指耶穌遭猶大出賣那天是星期五，而猶大是最後晚餐的第13位客人，因此「13和星期五」這個組合被認為是不吉利。另外，西方社會一直認為12才是象徵圓滿的數字，因為一年有12個月、鐘錶一圈12小時等，所以13被視為「異常」，而不祥之說更是不逕而走，相傳很多歷史名人都對之忌諱，像拿破崙不會在這天用兵、俾斯麥不會於當天簽署任何條約等。

回顧歷史，不難發現有很多不幸事情於Black Friday發生，包括1307年10月13日聖殿騎士團遭受屠殺，而近年最轟動的一宗發生於2015年，恐怖組織「伊斯蘭國」在法國巴黎策動恐擊，造成過百人死亡！

不過，大家亦毋須過分擔心，因為據占星師指出，只要找出自己可能面臨的壞事，盡可能與之保持距離，當黑的機會自然大大減低。若想驅走邪氣，可燃點有鎮靜作用的鼠尾草，作用類似基督教灑聖水，達到潔淨空間的效果。