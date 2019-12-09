【教樂事】自主學習Dreamstarter啟夢者計劃

近年教育界都提倡把創意思維、企業家精神等融入課堂學習中，其中一個標榜學生透過「體驗式」的學習旅程──從小培養他們關注聯合國17個世界持續發展目標，並藉着設計思維（Design Thinking）的訓練，為社區帶來改變，從中學習企業家精神，凡事懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰的「Dreamstarter啟夢者計劃」，今年已進入第四學年，參與的學校及學生人數與日俱增。

有別一般傳統課堂模式，參與計劃的學校需在課堂編排上有所配合，即午飯前時段學生仍按照學校的原定時間表上課，然而，午後則將學生以8至10人編為一組，與老師一起共同商討，組織一個走入社區並能夠落實執行的夢想計劃。我服務的學校今學年首次參與這項計劃，現分享計劃推行以來對學生及教師們所帶來的得着。

【突破學習常規】

學校每學年皆會進行跨學科專題研習，專題研習的統籌老師根據各年級各科的學習內容，為學生設定專題研習的主題，再由小組老師帶領學生，在主題下設定各組的專題研習題目，進行探究學習。有些學校更會為學生製作專題研習冊，讓學生在系統及教師設計的架構下進行學習。

但在「Dreamstarter啟夢者計劃」下，將設立研習題目的權力還給學生自行商討，因而不自覺地打破了各年級學習內容的框架，讓學生在追夢過程中，尋找自己感興趣的學習內容，全然是自主學習的最佳實踐。

【教師角色逆轉】

在傳統的教與學中，教師早已知悉有關的學習內容及材料，再按學生的學習能力為教學內容進行準備及調適，教師在教學過程的掌控較為容易。但當指導學生進行「Dreamstarter啟夢者計劃」時，由於研習內容是由小組學生共同訂定及進行探索，因此教師將會由傳授者的角色，轉變為促進者的角色，而箇中涉及的探索內容，更可能是教師本科知識以外的，故教師與學生需要一同探索。

【培訓企業家精神】

在「體驗式」的學習過程當中，學生定會遇上不同困難，他們需運用自己的創意及表達能力，尋找不同的資源去實現夢想。例如其中一組學生因留意到清道夫在日常工作中非常辛勞，相關工具也未能完全配合他們工作所需，因而觸發他們矢志為清道夫製作一架電動掃地車。

過程中他們需要尋求不同社區資源的協助，例如汽車工程師指導他們如何組裝一架電動車，以便在行人路上運作；又或是購買相關組件的成本計算等。就是透過將設計方案整理，通過不同的校內外渠道去尋求支援及協助來培養出企業家精神。於校內層面，學生需主動聯絡校內的同學及家長，也要透過書信去接觸大專院校內相關的教授或學生代表，以便尋求技術支援。通過一連串的自學過程，讓學生不自覺地發揮了創意；培養了他們的表達能力，及鍛煉出不屈不撓的意志，和逐步發展出企業家精神。

Profile

許定國

佛教黃焯菴小學校長

教育碩士（課程與創新教學/資優教育），

從事教學二十年，長於推展STEM及資優教育

現任香港課程發展議會委員

曾獲「第九屆香港海華師鐸獎」、

「全國青少年科技大賽科技創新教育方案二等獎」