一屋玩盡　英式田園風 x 現代日系Feel

簡約英倫田園鄉村情懷和現代日系風 ，兩種室內設計風格看似難以聯繫，但其實只要家具及裝潢飾面的用色、圖案配合得宜，即有助牽動全屋風格的融合。正如以下單位以一屋淡素自然的色彩，搭配線條利落的家具燈飾，輕易把跨國界的氛圍共冶一爐。

【融合兩種格調】

單位位處荃灣，戶主是一對年輕人，要求居所以簡約英倫田園鄉村風，搭配現代日系作設計定位。要令兩種設計用於室內沒有違和感，全屋可與不同風格融合的淺木色地板，擔起了風格連繫的緩衝橋樑。 1 sec. Left Design Studio室內設計師Kason Chung特別將廳堂與房間區的設計劃分，於廳堂採用清新英倫風格，牆身以粉綠色的花線作點綴，搭配白色英式家具，使室內猶如置身英國田園之中；而兩間房間則用上大量木製家具、榻榻木地台等裝潢，散發濃郁的和風，營造緩緩入睡的格調。

【廳房各具風格】

甫入屋，即被玄關位跨越飯廳的粉綠色鞋櫃所吸引，其配以直條紋理為飾面，構圖猶如鄉村小屋外的欄柵，充滿田園風情，再放眼望去，梳化背後同樣用上粉綠色牆飾，卻改以方框花線圖案為點綴，前面置放窩釘設計的素白色梳化，英倫風盡現。同時，設計師於開放式廚房打造一組雲石面的中島吧枱，把廚房與飯廳連繫起來，吧枱設有一組可延伸的板材，可供多人聚餐，滿足喜愛宴客的屋主。

房間方面，設計師把書房原則的房門拆掉，改為一道黑色鐵框玻璃趟門，藉以增加空間感的同時，亦能讓書房窗戶的光線映入屋內。書房及主人房同樣加設兩級式的地台，一來可提供足夠的儲物空間，二來能打造出濃濃的和風色彩。

單位資料

屋苑：全．城匯

面積：450平方呎

間隔：兩房兩廳

裝修費：約HK$23萬