德國貴族　巨型號角細緻音色

香港地寸金尺土，不少人買喇叭時，除了考慮音色，更要顧及客廳是否放得下，但如果不用考慮土地問題，其實不少音響迷都對巨型的號角喇叭感興趣，因為號角能放大平時忽略了的音色細節，亦能營造出極為全面的音場包圍感，德國Cessaro Horn Acoustics新推出的號角喇叭Beethoven II，可說是當中表表者，喇叭正面設有4組垂直排列的號角，加上喇叭背部的低音號角，大大提升高低音覆蓋，用料、造工更是業界頂尖，加上215cm高度及1,000kg重量，絕對是號角喇叭中的巨無霸，售價40萬歐元，明顯針對頂級發燒音響迷而設。

號角設計突出細節

之所以不少音響迷都對號角喇叭感興趣，全因聲音由單元發出，經過號角時能放大音色細節，就算細微的呼吸聲亦能忠實呈現，但打造號角喇叭需要高度技術及成本，所以市面上的號角喇叭，通常只會有一至兩組單元採用號角設計，但Beethoven II卻不計成本採用了全號角設計，正面設有4組垂直排列的圓形號角，由上至下是中音、高音、超高音及中低音，中低音號角直徑達約一米，相當巨型誇張。此外，如你夠細心的話，更會發現喇叭底部還設有一組稱為Front Loaded Bass Horn的前置式低音號角，它的音箱極之巨大，而號角口的尺寸更達87×77cm，完全可以容納一個人躲進去，難怪能發揮出如此震撼而靈敏的低音。此外，為了提升高頻通透感，超高音單元的號角由堅硬的黃銅製造，而且號角的擴散角度經過仔細計算，不單能突出音色細節，更能提升聲音擴散，令音場包圍感更全面，而且廠方刻意將中音單元設置在喇叭頂部，排在高音及超高音之上，加上喇叭上半部不是呈90度垂直，而且設計成稍稍向前傾，這兩點設計有助令高中低音能同時傳至用家耳中，減少低音延遲的問題，設計得非常細心。

鈹振膜中高音超通透

不少高級喇叭為了提升高音清脆感，都會利用鈹這稀有金屬來製造高音單元振膜，已是業界行規，但由於鈹振膜成本極高，一般喇叭只會應用在超高或高音單元上，反觀Beethoven II卻再次凸顯其用料不計成本的風格，在0.5吋超高音、1吋高音及2吋中音等3組單元上均採用鈹振膜，將高頻輕鬆提升至45kHz水平，令高音人聲更通透自然，而且超高音單元的驅動系統應用了鈷磁鐵，更大大提升了單元的反應速度，直接提升音樂動感。此外，中低音由11吋大口徑單元負責，加上一對16吋的鋁鎳合金低音單元，令低頻能瞬間下潛至28Hz水平，播放連續不斷的低音鼓聲都同樣流暢自然。

有源驅動低音有力

Beethoven II無論體積及輸出都是巨無霸級，最高輸出量超過130分貝，可能有音響迷擔心家中用開的擴音機難以驅動它，廠方為了令驅動更流暢穩定，在每座喇叭中內置有一對擴音器，每組擴音器能產生1,200W的強大輸出，專門來驅動Front Load Bass Horn內的一對16吋低音單元，發揮出既強勁又靈敏的音色。