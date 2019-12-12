【深夜字聊】男士增強持久力有辦法！

Q：本人23歲，開展性生活一年，可是每次進入不久，都會因為太緊張而兩分鐘左右便完事。我向來甚少自娛，理應沒有那些自娛變快槍手的問題。女朋友不明白有甚麼好緊張，她終於忍不住提議我去睇醫生，雖然我知道她是出於善意，但是卻令我的心裏很難受又氣餒。每個男人都希望持久力強，奈何我就是一名失敗者！請問有甚麼方法可以延長時間?本人萬分多謝你可以回覆我！

失敗者

A：女方叮嚀身邊伴侶去見醫生以診斷早洩困擾，或許這建議會使男方形成壓力，但其實她是出於關心閣下的性健康狀況，從改善長遠性福角度來看，此舉實非心存惡意或諷刺，亦是正確做法。

尋求治療的重要性，不論是向西醫或中醫求診，其重要是去辨別患者所得的早洩問題屬疾病性質居多？或是心理障礙居多呢？整體健康和體質方面多大程度上出了問題呢？患了早洩，只要能對症下藥，經由中西醫處方藥物可以協助解決問題。

求診的同時，患者亦可自行調節一些性習慣，從而去延長射精的時間。在性生活上，閣下可參考以下兩種方法：第一，控制射精時間可透過練習來達到。性治療專家打了一個很好的比喻，以燒開水為例，若把水置在大火上，不斷地加熱，水很快就沸騰，沸騰即代表將要射精了。所以控制火候是重要的法子。一是用小火，亦即是不要操之過急；二是當水要沸騰時，就把水移開，等水溫降了才再加熱。美國專家於上世紀70年代便已提出，降溫方法是採用男下女上的姿勢，當男方感到快要射精，女方立刻與男方分開，並以手指輕力擠壓龜頭下方部位幾秒，這有助延緩想要立即射精的感覺，待半分鐘後才再交合。

第二，男女的性歡愉來源並不但是來自交合，當中還有很多的玩意兒，好像是體外性行為、以手口刺激敏感部位、愛撫等等皆可讓女性得到快感。由於女性的陰道壁神經並不敏感，縱然進入亦未必一定能帶動高潮，反而愛撫就可以了，若女方喜歡漲滿感覺，伴侶其實可考慮使用性器具作輔助。

毋用氣餒，宜克服緊張不安情緒，盡快安排去求診，及早改善問題，不要讓早洩問題持續礙事，誤了性福實在不值。

李偉儀