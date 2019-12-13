聖誕投影　靚煲120吋4K HDR畫面

聖誕佳節，大家都習慣出街慶祝，但其實有時約男女朋友，兩口子在家睇番套應節的聖誕電影，都一樣浪漫溫馨，如嫌用手機、平板睇片螢幕太細的話，不如考慮ViewSonic新推出的4K投影機X10-4K，機身輕巧體積只有261×271×166mm，並設有可收納的提柄，可輕鬆將投影機放在家中各處投影，雖然機仔細細，但內置0.47吋感光元件，提供超細緻的3,840×2,160解像度，投影120吋大畫面輪廓位都同樣銳利，同時支援Wi-Fi無線上網，能簡單串流播片，絕對是聖誕睇戲的最佳選擇。

高流明靚色彩

想畫面亮麗清晰，投影機支援的亮度是關鍵，一般家用投影機，亮度多是千多流明，如投影畫面超過百吋，就會容易顯得偏淡，反觀X10-4K採用第二代LED技術，能將亮度提升至2,400 LED流明，就算投影120吋畫面，四角位都仍亮麗清晰不會偏暗，同時能整合紅、綠及雙重藍色的LED光源，令色彩飽和度大升，加上對應HDR10高動態範圍，能表現出更多暗位細節，配合Cinema Super Color+技術，能表現出125%以上的Rec. 709寬廣色彩範圍，令色彩層次更細膩。雖然X10-4K的亮度極高，但耗電量卻只是4K TV的35%，既環保又慳錢。此外，更引進自動垂直梯形修正功能，能將梯形化的畫面自動調校回正常，就算將投影機裝置在高樓底的天花板，都不怕畫面會變形，同時設有短投鏡頭，只需1.77米就能投影到100吋巨幕，最適合細廳港式家居。

靚聲喇叭App串流睇片

為了提升睇片時的靈活性，內置有高音質的Harmon Kardon雙喇叭，可直接串流睇戲，不用再外駁喇叭，相當方便，設有睇戲最靚聲的Movie Mode及音色自訂的User Mode，靈活性極強。此外，更支援藍牙傳音，能簡單連接手機、平板過歌，當作藍牙喇叭用都無問題。為迎接串流世代，X10-4K支援Wi-Fi無線上網，用家可透過16GB內置儲存空間，下載心水的影視串流App來串流播片，亦能透過鏡射功能，將手機上的影像傳輸至投影機上播放，靈活性一流。同時為方便操縱，引進Amazon Alexa及Google Assistant功能，用家能透過語音聲控投影機，相當方便。