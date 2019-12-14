【玄之又玄】還太歲　最好在冬至前！

年頭作福，年尾還神。若年頭曾攝太歲的話，應在年尾還太歲，而最佳時間應為冬至之前，換言之，這個星期已經要籌備還神事宜了。

【酬神忌用白花】

若情況許可，善信最好前往所祈福之廟宇進行「還太歲」儀式，並應帶備祭品，以表誠意，最簡單是以鮮花、水果及糖果酬謝神恩，但要選用雙數，鮮花則以色澤鮮艷為首選，並最好帶有花香，切忌用白花。部分人會用三牲（即燒肉、雞、鯉魚）還神，素食者則可改以齋菜及水果作祭品，並要準備大神衣、太歲衣及香燭。如之前求過太歲平安符，還神時要同時將之化掉。有些廟宇會有酬謝表章或疏文給還神善信，需要寫上名字和還神日期。

【家中進行亦可】

若沒時間前往廟宇還太歲，可以在家中，方法如下：用紅紙寫上「己亥太歲謝太大將軍之神位」，或用太歲符，擺放在家中大神之旁。如沒有神壇，可安放在一張整潔的紅枱，前面放置香爐供奉。還神物品方面，最好包括香茗3杯、酒3杯、三牲（即豬肉、鯉魚、雞，茹素者可改用齋菜）、五穀各少許（即白米、糯米、高粱、小麥及大麥）、鮮果5個（可以是大柑或大橙）、五行豆（即白豆、黑豆、綠豆、紅豆、黃豆）、糕點（如白糖榚或鬆糕）、糖果，再加上大神衣紙、太歲衣及香燭。還太歲時，先上香，說出酬謝說話，之後只須化掉大神衣及太歲衣紙便可。

【入廟還神步驟】

1.先參拜負責統領60位太歲的斗姆元君，並放下祭品於廟內相關大神及太歲。

2.在大殿向太歲三拜後，分別上長壽香和及細香，並插在香爐。

3.參拜今年己亥太歲謝太大將軍，之後宣讀酬謝疏文，再參拜自己所屬的「當生太歲」。

4.參拜過兩位太歲後，將酬謝疏文連同太歲衣，投往化寶爐化掉即可。