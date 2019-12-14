征選遊：京丹後市　鮮吃間人蟹九味

松葉蟹中極品，日本人稱「幻之蟹」的間人蟹，牠唯一的產地就是京丹後市的間人漁港，在每年11月6日至翌年3月26日捕撈解禁期間，在間人漁港都有間人蟹拍賣看，看完當然也要試吃這珍品，我們就特選距離間人漁港僅5分鐘車程的「味工房 HISAMI restaurant」開餐。

外觀仿如西洋咖啡廳的它，內裏裝潢精緻，人客都可外望海港風景，部分座席更是日式榻榻米。店家賣點「間人蟹」有多個食法，定價從兩萬多日圓起，要視乎該蟹的重量，如花得起建議選最人氣的「間人蟹九味」套餐，可試齊9種煮法，吃盡間人蟹各種滋味。

主廚親自拿活生生的間人蟹來給我們看，細看蟹蓋殼上，原來有一粒粒凸起的黑點「蟹蛭」，數量愈多原來代表愈久沒換殼，蟹肉亦愈飽滿肥美；主廚還即場示範如何撕出蟹腳肉，並輕放刷刷鍋湯中灼熟，只要不過火，肉質自鮮美又爽甜；蟹腳和蟹蓋還可以用炭爐即燒，剛烤熟的灰色蟹膏鮮味不已；其他食法尚有刺身、蒸煮等，配合魚生片與鮮蝦伴飯，簡直是海鮮丼的美味極緻呢。

味工房 HISAMI restaurant

地址：京都府京丹後市丹後町間人1830

營業時間：11:00am~3:00pm / 5:00pm~9:00pm

預約京丹後間人蟹餐廳

餐費：間人蟹一款吃法約22,000日圓（約HK$1,584）（0.8公斤） / 間人蟹九味 九款吃法35,000日圓（約HK$2,520）。

備註：每隻蟹最終定價視乎當天價格而定。