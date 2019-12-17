IB攻略：新西蘭之旅的體會

上星期筆者去了新西蘭北部旅遊，到了當地享負盛名的哈比人村，亦即是《The Lord of the Rings》內的Hobbiton。雖然筆者十多年前都看了《魔戒》，但是記憶模糊，對導演的背景都不甚清楚，趁着今次的探訪，知道了導演Peter Jackson對電影製作的執着和認真，筆者深感佩服，值得和讀者分享。

在哈比人村有兩顆大樹，導演為了跟足原著和畫面需求，原來其中一顆是人造的。另外整個拍攝過程，因為這兩顆大樹位於山丘的西面，亦即是日落的位置。當導演需要拍攝早上的畫面，同時鏡頭需要面向那兩顆大樹時，導演把日落時分當作日出來拍，然後倒帶，製作日出的感覺。如果讀者有看《魔戒》前傳《The Hobbit》，細心留意鳥兒飛行的方向是向後退的。我們看一套戲只需要百多元，但是背後的製作是非常艱辛的。

這就令筆者想起以前大學的時候，曾經問一些就讀「神科」的港大中大朋友，尤其是透過香港高考（HKALE）上大學的學生，因為大學學位競爭激烈，筆者非常好奇他們如何成功考到醫科、法律系甚至環球金融神科等等。其中一個告訴我，最後兩年的高考（等於IB預科最後兩年）， 他每天溫習，做了20年的過往試題至少3次，他更自豪地說掉轉去背都可以，當然成功背後一定有汗水，他的代價就是患了胃潰瘍。

另一位畢業於港大醫科的朋友，他告訴我中五的時候，因為知道自己不是特別聰明，但是又非常渴望可以就讀醫科，他決定每天溫習，直至考試完畢，所以他索性「住」在協青方便自己溫習。為甚麼我要括着「住」呢？因為協青是一個24小時開放的自修室，而且可以沖涼，他每天就在那裏溫習，出外吃飯，然後又回到座位繼續戰鬥，最後他高考成功達到了醫科的4A最低要求，現在已經是執業醫生了。這是IB學生甚少聽過的讀書故事，因為IB就讀大學率接近100%，但是香港本地制度就只有10%左右，讀者明白為何有能力的香港家長或是大多數名人子女，可以送學生讀IB國際學校都送了。

成功得來不易，如果讀者是IBDP的學生，珍惜現在，因為你比很多其他本地學生都要幸運。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣