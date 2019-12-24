貼心旅人：濟州自駕無難度

韓國自駕大家試過未呢？不如由深受遊客歡迎的濟州開始吧！（互聯網）

日本自駕大家試得多，韓國自駕又試過未呢？不如由深受遊客歡迎的濟州開始，順道講講注意事項吧！

1.睇唔明路牌

去日本，就算唔識日文，都有幾隻漢字估估吓，不過之前受「去漢化」影響的韓國，大家好可能會變成文盲！你真係仲係咁諗？咁咪Out晒囉！現在韓國，尤其旅遊業興盛的濟州，已有不少加入英文甚至漢字的路牌，而且選用美國標準綠底白字，很易識別。

2.善用車內GPS

此外，租用汽車內的GPS亦可提出要求英文版，操作也與日本的相類似，就算不會韓文又不想輸入一串英文，亦可選擇輸入電話號碼，在濟州先輸入064地區號碼後，再加上電話號碼就可以了。然後選擇地點就可以開始導航，屏幕顯示行車距離、行車時間、道路指示，甚至語音提示限速、影快相或監測，極之清晰和方便。

3.路況二三事

駕駛規則雖然大同的多，但小異也不少。在韓國政府規定7歲以下的兒童，必須使用小孩座椅，而加訂小孩座椅，多數要額外收費。交通燈成面，紅燈時可以右轉，而閃爍的黃燈可以直去，不用停車，但也需看清楚路面狀況。此外，濟州所有道路都不設收費，很多酒店和景點都提供免費泊車服務。

4.善用手機軟件

Kakao Map是韓國最強手機地圖搜尋程式，備有韓文英文界面，輸入景點名字，就可以搜尋景點資料地址、位置、電話、加油站、停車場等，當然也可作導航之用。此外，由濟州島旅遊觀光公社營運的濟州島旅遊綜合資訊www.visitjeju.net及手機Apps，提供最全面濟州島自由行旅遊攻略、景點、餐廳、購物、行程推介等等實用性資料。