社群女王Kendall Jenner　火辣派對Look超吸睛

在年尾派對一個接一個，聖誕聯歡、除夕倒數和元旦派對，女生們最在意的必定是派對裝扮，想在派對中成為焦點，就要向名模女星偷師，而說到時尚界新進的派對女王，當然唔少得超模Kendall Jenner，她不但以擁有1億2千萬追蹤人數成為社群女王，亦是派對媒體的焦點，在IG大家不但可以看到她行騷和拍照等靚相，亦可以看到她火辣的派對造型。

早前最具公信力的網站Models.com公布，Kendall Jenner成為Facebook、Twitter和Instagram三大社交媒體上最受歡迎的模特兒，其超正顏值和完美的身材曲線，機本上是穿甚麼都好看，而她火辣的派對造型便經常引起話題，因為她經常在人前大方展示自己身材，透視裝、高衩禮服，讓大家欣賞到其完美翹臀和超級長腿，還有她不愛穿胸圍激凸出門，很多人以為是刻意想博出位，事實卻並非如此，因為她本身是「Free The Nipple」（解放乳頭運動）的支持者，這是一個追求性別平等為訴求的社會運動，所以其行動絕不代表暴露與色情，這運動就受到歐美女生大力支持，唔知有多少港女可以接受呢？

英文名：Kendall Nicole Jenner

Instagram：@kendalljenner

國籍：美國

生日：1995年11月3日

年齡：24歲

身高：179cm

體重：59kg

三圍：B84 / W61 / H88