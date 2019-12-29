香港估估吓：《佛山贊先生》　邊個扮葉問的師傅？

新一集《葉問》上畫，這位詠春大師繼續發揚「宇宙最強」精神，仲打到去佢現實從未去過的美國，真係勁呀！

其實葉問的事迹是近年才受到注視，之前大家講起詠春大師，一般想起佛山贊先生和他的徒弟陳華順（即「找錢華」），而陳華順正是葉問的師傅！

TVB在1981年便拍過《佛山贊先生》，以晚清為背景，講述名伶李文茂刺殺兩廣總督事敗逃亡，遇上贊先生的徒弟陳華順，得以脫險，陳華順卻受到牽連……

劇中飾演李文茂的是黃日華，飾演陳華順（亦即葉問的師傅）的是呂良偉，兩位當時得令的男主角聯手，足見TVB也很重視此劇。至於飾演贊先生的，則是老戲骨關海山，雖然此劇以贊先生為名，但其實只是配角而已。

事隔多年，大家可能已對劇情忘記得一乾二淨，反而主題曲大家應該還有點印象，主唱是李龍基，作曲是那些年例牌的顧嘉煇，作詞則是當年也算知名的鄧偉雄，相信不少中年人，今天仍然哼得上一兩句：

應拋開今生掛牽 漫天風雨在眼前

任它鮮血染衣衫 辛酸苦痛亦安然

輕拋開心中愛萬千 任她嗟怨負了情

獨驚相對添淒愴 心中真意未敢言

燃起千里火焰不畏懼

解眾生苦難壯志衝天

一生中悲歡我自知

剩得恩怨纏綿

但得碧血不空濺 辛酸苦痛亦安然

燃起千里火焰不畏懼

解眾生苦難壯志衝天

一生中悲歡我自知

剩得恩怨纏綿

但得碧血不空濺 辛酸苦痛亦安然

但得碧血不空濺 辛酸苦痛亦安然