香港估估吓：哪個公園賞最靚Magic Hour？

來到終結的一剎！2019年正式踏入尾聲，該以一個甚麼形式去總結？不如去這個花園欣賞日落，細想自己日落月昇，總會掛念誰？〈設計圖片）

很多人都會去賞日出來迎接新一年，那麼在2019年12月31日，我們該做甚麼？不如去看日落吧！藉着日落這Magic Hour來總結過去一年的悲喜笑淚，沉澱一下紛亂的思緒，清空心靈來迎接2020年。這個能觀賞日落月昇的美麗公園，被喻為「本地十大欣賞日落的公園」之一，位於觀塘的觀塘海濱花園。

前身是觀塘公眾貨物裝卸區的觀塘海濱花園，處於觀塘繞道旁，經多年翻新改造才於2015年正式啟用，全長逾1,000米，開放初期曾被市民嫌棄遠離民居，不過其一道長長的海濱長廊，卻漸漸吸引不少跑者，而不少人趁着放工來黃昏跑時，更驚現這裏能欣賞日落美景，消息廣傳後，開始吸引攝影愛好者、文青、閨蜜等紛紛來「打龍」、打卡，讓花園熱鬧起來，加上花園內有小型表演場地及觀眾看台，所以也吸引不少街頭歌手來Basking。

踏足花園，還有一座已成為地標、模擬起重機的塔樓，以及其他據說設計意念是來自公眾貨物裝卸區內堆疊的回收廢紙的藝術裝置，不過塔樓這裝置於年前曾惹起抄襲爭議。塔樓等裝置坐落的園景區，同時設有特別燈光和音響效果的噴霧水景裝置，每晚營造出七彩繽紛的效果，所以有網民笑稱是「幻彩詠觀塘」，不過規模當然細好多。就讓迷人的日落Magic Hour，送別悲喜笑淚的2019年，好好迎接2020年，日落月昇，總會掛念你吧！

地址：觀塘海濱道183號

交通：

港鐵 由牛頭角港鐵站步行約15分鐘

巴士 11D、15A、15P、23、74X、80、80P、80X、83X、93A、215X 、268C、269C、T277