招財貓冷知識（1）：不同動作和顏色中的不同寓意

.不同姿勢和顏色的招財貓都有不同的寓意，舉左手是招福的、舉右手是招財的。（互聯網）

招財貓可以說是家喻戶嘵的守護神了，無論是在家庭還是公司，甚至連日常外出經過的每間商戶幾乎都會擺上一個，可謂是人人喜歡的吉祥物了。但是招財貓其實也有很多不同的模樣，寓意都有些不同，快來看看你家的招財貓買對了嗎？

【舉左手、舉右手，招財or招福】

最常見的招財貓是白色的，對於選擇白色的招財貓來說，要看的是牠到底是舉左手還是右手。舉左手的是母貓，是招福的，也有人說是招人緣的。舉右手的是公貓，是招財的。也有雙手同時舉起的招財貓，既招財又招福，但有人說招財貓雙手舉起，既捉不住財又捉不住福，同時也是貪心的表現，反而是適得其反，所以不太建議購買。

【手的高低代表着範圍】

除了看牠是招財還是招福外，手的高低也有不同的寓意。如果手舉的位置較低，靠近臉部，就可以招來近處的幸福，地方的商店、雜貨店等會喜歡擺放。如果手舉的位置較高，超過頭部，就可以招來遠處的幸福，觀光業、旅遊業和航運業等喜歡擺放。

【不同的顏色代表不同的祝福】

招財貓除了常見的白色外還有很多不同的顏色，它們都有各自不同的寓意。白貓（包括最具代表的三色貓）象徵招財招福；黑貓象徵厄除招福；粉貓象徵戀愛招福；紅貓象徵病除招福；綠貓象徵合格招福；黃貓象徵良緣招福；藍貓象徵事業招福；紫貓象徵美麗招福；金貓象徵金運招福。

看看你們家的招財貓有達到你的要求嗎？再買一個招財貓的衝動被燃起了嗎？趁著過年前，給家裏添設一樣能帶來祝福的吉祥物吧。