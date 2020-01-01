香港估估吓：元旦闖高峰　香港邊3座山最高？

踏入新一年有甚麼願望？無論正在工作抑或尚在求學，相信大家都希望各方面的表現都可以再創高峰。不如就趁着今日是21世紀20年代的第一天，認識一下香港的3大「高峰」。

三大名山 人人皆知

香港有超過300座山峰，最出名就有太平山、獅子山和大帽山。太平山是香港地標，夜景享負盛名；獅子山則形狀似足獅子，也代表着香港人的精神；而海拔957米的大帽山就是香港最高的山峰，吸引不少行山人士去勇闖高峰。

今日話明介紹高峰，只得552米高的太平山與495米高的獅子山當然未能上榜，原來除了大帽山之外，香港還有兩座山峰高於800米，它們就是名列第二、高934米的鳳凰山以及高869米的大東山，這兩座山峰同樣位於大嶼山。

大帽山 冠絕全港

先講大帽山，位置就在荃灣與元朗交界，被劃入大帽山郊野公園及城門郊野公園內。山峰主要由火山岩組成，山谷中亦會見到沉積岩。登上山頂可鳥瞰港九新界，景色固然一流，而且溫度也屬全港最低，平均溫度只有約攝氏17.2度，當市區下降至攝氏10度左右，大帽山山頂可能早已降至攝氏0度或以下。

鳳凰山 景觀最佳

至於第2位的鳳凰山與大帽山同屬高於900米的高山，雖然比大帽山矮23米，但大帽山930米以上被列為禁區，若想登上全港最高峰，934米的鳳凰山將會是唯一之選。鳳凰山被列入南大嶼郊野公園範圍，主要由火成岩組成，550米以下有樹林，但高峰處則長有灌木及雜草，帶來兩種截然不同的風貌。

大東山 芒草馳名

第3位的大東山同樣被列入南大嶼郊野公園範圍，同時也劃入北大嶼郊野公園之內。大東山英文名叫Sunset Peak，可想而知以日落景色馳名，除此之外每年深秋大東山上也會長滿芒草，吸引大批遊客慕名而來，熱鬧程度不比市區遜色。