三界五行：水瓶冷酷　拜冰冷天王星所賜

水瓶座的守護星球是天王星，而天王星則是太陽系中最冷的星球。（互聯網）

水瓶座、雙子座與天秤座，都屬於風象星座，共同特點是：敏捷、智慧、頭腦靈活、善變。不過，三者又有不盡相同的地方：雙子座，口才極佳，喜歡表現自我，善變得灑脫；天秤座，追求完美，溫柔可人，善變得婉轉；水瓶座，獨立特行，有些冷酷，善變得難以捉摸。

水瓶座的守護星球是天王星，天文學家證實，天王星的內核由冰和岩石組成，外層由甲烷和氨組成，真的是「冷冰冰」，它的大氣層最低溫度只有攝氏零下負224度，其內核凍成甚麼樣子？暫時無法測量，但估計一定是「天文數字」！所以，天王星的而且確是太陽系中最冷星球。水瓶座的冷酷，原來不是「扮酷」，而是冷冰冰的天王星所賜。

天王星的「天王」二字，並非浪得虛名，在希臘神話傳說中，他是天空之神烏拉諾斯，也就是萬王之王宙斯的父親的父親——如假包換的「天王老子」！

水瓶座又叫寶瓶座，在星空，整個水瓶座的外形就像一個拿着寶瓶傾倒聖水的年輕人，希臘神話記載，宙斯將凡間一名英俊的王子召喚上天庭，為他「斟茶遞水」，不過，這些並非普通茶水，而是瓊漿玉液。

2020年，穩健的土星進入水瓶座，對這個善變星座的人是好是壞？另外，守護星座天王星順行，對水瓶座有甚麼影響？敬請明天繼續關注《三界五行》。

方向宇