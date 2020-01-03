征選遊：德島祖谷　震「藤藤」過蔓橋

位於德島縣三好市西祖谷的「蔓橋」是日本三奇橋（實則不只3條）之一，而它亦入選了 Tripadvisor 「 Bucket list 世界 10 大「人行吊橋」。跨越祖谷溪上的蔓橋，長45米及闊2米，最特別的是橋身用了5噸重高韌性的軟棗獼猴桃（迷你奇異果）樹枝編築成，橋板更只用粗樹枝鋪結，枝與枝間空隙闊近2吋，行橋時可直望14米下的滔滔流水，加上橋身搖晃不定，每步都令人心驚。

為何蔓橋要這樣築建？說法有二，其一是古時弘法大師來祖谷宣揚佛法時，教村民這樣築橋；其二是平安時代末期的平家，因與源家爭權敗陣，故逃難躲藏在各深山中，包括溪澗縱橫的德島縣祖谷地區，為方便進出，平家一族特別以樹藤編織出簡陋的藤橋，要是發現追兵，亦能隨時斬斷橋身。在大正年代，蔓橋曾一度改成鋼纜吊橋，後來為振興旅業，又改回樹枝製橋，但為保安全，現承力最大地方已使用鋼纜，並用樹枝包裹來保存原貌。

由於遊客量每年達35萬，橋身損耗甚快，現每隔3年藤蔓都得重新更換。不過當地藤橋，亦不只一條，在祖谷川上游還有較短的「男橋」和「女橋」，合稱二重藤橋，在旁還有一條以木製小纜車拉動渡河的「野猿」橋，也相當有趣。在蔓橋出口處斜對面，還有個高50米的「琵琶瀑布」，相傳敗走的平家人在這裏演奏琵琶，以緬懷昔日古都生活。鄰近的祖谷溪河床，由於溪水很淺，在夏天亦是個戲水好地方，祖谷溪水透心涼。

祖谷蔓橋

地址：德島縣三好市西祖谷山村善德162-2

收費：成人￥550（約HK$40）、小童￥350（約HK$25）