「痰濕體質」　妙招消腫又精神

以中醫觀點來看，容易肥胖的體質大多跟「痰濕」有關。所謂「肥人多痰，瘦人多火」，意思是容易發胖的人多見脾虛有濕。在五臟六腑中，脾主理運化水濕，亦即是主管體內水液的代謝。若見脾虛，身體的水液代謝和機能就會減慢，故容易「聚濕生痰」，痰濕泛溢肌膚或停滯體內，就會積聚脂肪，形成肥胖。而痰濕內阻經絡，也可引起各種疾病，例如中風、糖尿病、風濕等。

【痰濕體質 快速自我檢測】

以下為「痰濕體質」的主要特徵，各位讀者可依自己的身體狀況，快速分辨自己是否屬於「痰濕體質」。

‧形體較肥胖

‧身體各部位容易浮腫（尤其腹部鬆軟）

‧經常感到肢體沉重、易睏倦

‧容易出汗且多黏膩

‧平時喜歡吃甜食及油膩的食物

‧舌體胖大，舌苔較多且白厚膩

【祛痰濕、祛水腫的日常小錦囊】

要改善這種體質的話，可健脾去濕，常用藥方如六君子湯（陳皮、法夏、黨參、白朮、茯苓、炙甘草）。因脾功能不佳，不能正常代謝體內的水濕，飲食最好避免肥膩、糖分高和生冷的食物，可多食清淡利濕、健脾胃的食材。另外一種天然祛濕法就是多做運動以排汗，如散步、跑步、球類運動等，以促進脾胃功能。此外，要避免長時間坐或站立，每隔半小時郁動身體以促進血液循環。

【水腫族必喝 北耆薏米祛濕茶】

要知自己有沒有水腫問題，可透過按壓皮膚來測試。只要按一下腳眼上的皮膚，如果未能即時彈番起，就代表有水腫的表現。若有水腫，可試試以下祛濕食療，有健脾補氣、祛濕消腫之用。

材料：北耆10克、生薏仁10克、紅棗2枚

製法：將材料洗淨後加2碗水，煲25分鐘。

功效：北耆補氣功效顯著，可增強脾胃功能，促進運化飲食水液的能力，防止水濕積聚。生薏仁是中藥界祛濕神器，將體內多餘的水分排出體外。紅棗可改善全身血液循環。

曾覺知中醫師