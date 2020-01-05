【城市傳聞】城門水塘　冤魂不息

2019年是令人傷感的一年，浮屍案頻頻發生，最近一宗就發生於城門水塘主壩……

其實始建於1923年的城門水塘，早在動工期間已發生多宗意外傷亡事故，二戰期間又曾是醉酒灣防線的一部分，戰後更多次發生命案，可謂死得人多，難怪靈異傳聞不逕而走。數年前，就有駕駛人士於清明期間途經城門水塘區域時，驚見路邊有一個白裏透藍、身形略胖且沒有頭顱的身影正伸手截車，其車Cam片段於網上瘋傳，有人聲稱是無頭女鬼，引起過一陣熱議……

【女助理製片失蹤案最轟動】

至於在水塘發生的眾多冤案中，以25年前梁嘉敏失蹤事件最多人談論，事主為女助理製片，當時為尋找外景場地，由荃灣三棟屋住所前往城門水塘，最終一去不返，事後警方曾派出大批警員到城門水塘搜索，但毫無發現，不排除有人對梁心懷不軌，在水塘一帶落手施暴，並埋屍郊野……最離奇的是，事隔多年，網上突然出現一段追兇尋屍短片，有人聲稱被梁「上身借口」，並透露當年因男友人追求不遂，被輪姦致昏迷，再遭拋棄於錦田一河溪溺斃，於是有熱心人嘗試尋屍，望梁沉冤得雪，但始終不得要領……據玄學家解釋，人死後魂魄存於天地間，尚可與活人溝通，再一次上身或許是死者即將真正「消失」，所以「迴光反照」，希望表達冤情。