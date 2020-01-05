東京3月《鬼滅之刃》日本巡迴展　「全集中」開打

久旱逢甘露，半冷不熱的日本動漫界，去年終於有齣新動畫《鬼滅之刃》跑出成為大熱話題作！日本亦打鐵趁熱，趁《鬼滅之刃》電影版及第2季在2020年推出前，隨即宣報在日本舉辦《鬼滅之刃》全集中展（「全集中呼吸法」是故事中鬼殺隊的獨門武技），展覽將以日本巡迴形式進行，首站將在3月20日於東京的松屋銀座展開，之後將輪流到新潟、福岡、大阪、石川、愛知、岡山等各地繼續開展。雖然展覽內容披露不多，暫時只知會重溫動畫《鬼滅之刃》第1季「竈門炭治郎 立志編」資料及片段，為電影《鬼滅之刃 無限列車編》入場前作熱身，此外入場者還可在大屏幕下親身體驗在「那田蜘蛛山篇」中鬼殺隊員各式呼吸法，聽到都想玩，大家不妨試試「全集中呼吸法」威力吧。

《鬼滅之刃》全集中展

東京站地點：松屋銀座8F活動廣場（東京都中央區銀座3-6-1）

展期：2020年3月20日至4月7日

時間：10:00am至8:00pm（3月22日至7:30pm / 最終日至5:00pm）

門票：1,300日圓（約HK$94） / 門票連紀念品 2,800日圓（約HK$202）