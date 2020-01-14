【兒樂事】尋求幫助的奧秘（上）

知道怎樣及何時尋求幫助，是一個人生必須懂得的技能，但現今很多孩子因為不同成長環境因素，引致他們遇到困難時，不敢或不懂得怎樣正確地去尋求幫助。小學很多面試過程都會安排一些群體合作活動，其中一些評估範疇就是要看孩子遇到困難時，是否懂得去處理或正確地尋求幫助。曾有學校在小組面試階段的畫畫環節，要求小朋友必須用某一個數量的顏色去完成畫作。每一位學生都有一盒顏色筆，但是每一盒顏色筆數量都不同。顏色筆不夠的學生便要問其他同學借。這個活動的重點是顏色筆不夠的學生是否懂得與其他同學溝通去借顏色筆，用甚麼態度去問人借，有足夠顏色筆的學生又是否願意與他人分享。

有外國兒童心理學家把小朋友遇到困難時，不懂得正確地去尋求幫助的情況分為五大類：手足無措、感覺無助、容易氣餒、過分完美主義及忽略他人。

1.手足無措

這類孩子遇到困難或者覺得自己做得不好時，他們通常會大吵大鬧，甚至破壞自己所做的事 （例如撕爛自己的功課或作品）。

這些孩子需要懂得遇到困難時，要休息一會，因為他們不能夠處理任何指令或接納任何意見，直至情緒冷靜下來。教導孩子遇到困難時，懂得要求休息一會，休息時可以深呼吸或留意身邊不同事物，可以令他們暫時抽離，直到他們冷靜下來的時候，才再嘗試解決問題。

2.感覺無助

這些小朋友的反應通常是「我做不到」、「我做甚麼都不對」。他們很容易把遇到的困難判斷成絕對不能勝任。面對這個情況，家長需要軟化他們「做到vs不能做到」這個兩極思維。

在這種情況，假如孩子在一個任務遇上困難，他們其實是懂得任務上某一部分。只不過當他們遇到困難，便會完全忘記自己所懂得的，並不主動尋求協助去解決自己不懂得的問題。

家長可以從孩子所勝任的去建立他們的自信。不論懂得的是怎樣微小，首先用他們能夠做的作為中心，然後去引導他們找尋自己所不懂的，並正確地尋求幫助。

（下一期會繼續講述餘下的三類情況。）

Profile

伍偉文（Raymond Ng）

日朗坊教育中心課程總監及營運副總監