貴氣名牌利是封：珠寶鐘錶篇

每年農曆新年，一眾名牌除推出農曆新年特別版服飾外，還會設計限量版利是封送給客戶友好，設計精美同富創意的程度有時比服飾更吸引更具話題！在鼠年來臨之前，為大家檢閱多個名牌的鼠年利是封，今日先來介紹珠寶鐘錶品牌的作品。

【紅運當頭】

早幾年利是封顏色由紅、金以至是各種粉藍色調都有齊，不過今年大趨勢以紅色為主，飾以金色壓花或通花圖案設計。鼠年圖案當然有不少，Panerai及Roger Dubuis設計剪紙通花老鼠圖案，而Piaget、TAG Heuer、FRED及Christie's則採用抽象線條或暗花設計，低調型格。Baume et Mercier就最直接，在利是封印有大個「鼠」字圖案，最富中國特色。奢華之作有Audemars Piguet、Hublot及Chopard，全部採用巨型禮盒包裝，其中Chopard附有精緻的Blessing迷宮小遊戲，為大家在新年送上祝福。每年Cartier的利是封都備受注目，今年品牌繼續以標誌性的美洲豹作設計，放射通花間紋設計簡潔不失奢華霸氣。出色之作還有IWC及Mikimoto，前者飾以立體繩結充滿立體感，後者以Art Deco風格的通花圖案，為利是封注入浪漫氣息。