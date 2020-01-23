昔日放送：日本藝人撞樣事件簿　男星篇

之前同大家數過日本藝能界跨性別同女星撞樣的情況，無理由唔數埋男星，所以今日就再大家介紹一下，有邊幾個男星似樣啦！

DAIGO VS 三浦翔平

DAIGO代表作：《超人力霸王傳奇》

三浦翔平代表作：《有喜歡的人》、《教場》

身兼日本樂團BREAKERZ主唱、演員、主持人的DAIGO，堪稱人生勝利組，不但出生顯赫（是前首相竹下登的外孫），自己又名成利就，仲要娶到個靚老婆北川景子，同佢撞樣的三浦翔平大概只能慨嘆「同樣唔同命」，相對來說，三浦翔平影視成就只屬一般，最近在《教場》的演出已經算是較多戲份的一套，幸好他也娶到個靚老婆桐谷美玲（北川景子同桐谷美玲邊個靚啲就各花入各眼啦），算是最大的安慰。

福士蒼汰 VS 中川大志

福士蒼汰代表作：《戀仲》、《4分鐘的金盞菊》

中川大志代表作：《家政婦三田》、《花過天晴》

兩位都是正在上位的新一代演員，兩差五歲，但樣貌真的有幾分相似，中川大志也在Blog上表示，被很多人說像福士蒼汰，甚至連他媽媽都搞錯！！！還懷疑兩人是否有血緣關係！亦有人在Google找中川大志的相片時，卻找到福士蒼汰的相片！分分鐘連IA人臉識別器都唔知點分呀！

向井理 VS 田中圭

向井理代表作：《搖滾大廚》、《我要準時下班》

田中圭：《大叔的愛》、《大叔的愛 in the sky》

兩個人出道都有一段日子，可說是近年日本輕熟男的代表人物，向井理身高1.82米，看起來又聰明又溫柔，通常在日劇中都是扮演精英，在2010年還被票選為「最理想情人」第三名！田中圭是有點那麼一點像向井理，不過相對無咁靚仔，可說是「平民版向井理」，田中圭本來只是載浮載沉，專扮出軌男人，但一套《大叔的愛》卻讓他大翻身！賣點就係夠親民，所以大家唔使灰心，平凡一樣可以殺出血路架！

竹野内豐 VS 大谷亮平

竹野内豐代表作：《沙灘小子》、《繼母與女兒的藍調》

大谷亮平代表作：《逃避雖可恥但有用》

大明星竹野内豐與大谷亮平年齡相差足足十年，但看上去像兩兄弟，究竟是竹野內豐襟老，定係大谷亮平比較早熟？定係兩人近年都留咗鬍鬚？其實佢哋兩人都係模特兒出身，身形都差不多，大約1.8米，先至予人相似嘅感覺，所以大家唔好諗住留鬚就扮到竹野內豐呀！

森山未來 VS 星野源

森山未來代表作：《在世界中心呼喚愛》、《桃花期》

星野源代表作：《逃避雖可恥但有用》

兩位近年都十分活躍，演出不斷，星野源更身兼歌手及演員。最令人咬牙切齒的，是他們外表不算突出（即係唔靚仔啦），但往往都可與靚女合作，星野源竟然跟結衣BB一對，已經令人握腕，森林未來一出道便與長澤正美做情況，更是令人又妒又恨。