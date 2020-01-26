美食婷：團年飯、開年飯、春茗有乜唔同？

今年農曆新年有4日假期，放到年初五先返工，我美食婷當然要把握機會食多啲好嘢同逗多啲利是啦！過時過節日日大魚大肉，團年飯、開年飯、春茗所食的餸菜都很講意頭，撈起、發財好市、大吉大利這些經典賀年菜基本上都會出現，但大家又知不知道團年飯、開年飯同春茗有乜唔同？

團年飯 送舊迎新

首先講前幾日先食完的團年飯，顧名思義就是過年前一家團聚共進晚餐，吃過吉祥菜式後，祈求送舊迎新為新一年招來福氣。團年飯通常會在年三十晚進食，如果那一年沒有年三十晚就改在年廿九吃。南方人多數會吃雞、豬、魚，包羅萬有的盆菜亦愈來愈受歡迎，而北方人與台灣人就流行吃火鍋，總之都是以最豐盛的菜式為過去一年畫上句號。

開年飯 長長久久

至於開年飯，有人以為是年初一的第一餐，其實傳統開年飯應該在年初二才吃。原因是古人相信年初一眾神休息，不應殺生，所以年初一只吃齋菜，到了年初二眾神歸位，也就可以大魚大肉慶祝新年。除此之外，古時規定出嫁的女兒在年初一要先到男家拜年，到了初二才返女家，加上「開年」又叫「開燈」，「燈」與「丁」發音相近，因此初二食開年飯亦有開枝散葉添丁之意。

菜式方面當然都是意頭菜，跟團年飯同樣以海味、魚、雞、生菜為主，餸菜數目以9道最佳，寓意長長久久。北方人有着截然不同的飲食習慣，開年飯一定少不了餃子，皆因外形像元寶，有招財進寶、財源滾滾的寓意。

春茗 公司蒸蒸日上

團年飯和開年飯都是與親友共聚的飯局，而春茗則在新春開工後由公司宴請員工及合作單位聚餐，全公司上下聚首一堂順道團拜，當中一定有發財好市這道菜式。事實上早在西周時期已有春茗這種慶典，當時叫作「春酒」，《詩經．豳風．七月》的「八月剝棗，十月獲稻，為此春酒，以介眉壽」正是指百姓飲酒慶祝豐收及新年來臨。