超簡單！即學不同臉形陰影修容法！　

常常羨慕明星的巴掌臉？其實你也可以呀，修容做得好，瘦臉沒煩惱。若想瘦的快，按臉形打陰影最快。如果你已經上網看了很多修容教學還是學不好，那不妨看看這裏，可能是你一直未揀啱合適自己臉形的修容手法而已。不同臉形有不同的修容位置，學懂了可以事半功倍，長話短說，馬上講解！

【圓臉修容法】

圓臉或較大面的女生，應該如何打陰影？原來重點在於窄臉、修肉肉，所以可以集中在髮際線和臉頰的位置。也可以用「三字修容法」，先吸氣，再咬着腮幫子，在凸出和凹陷處刷上陰影粉，形成一個三字。

【方臉或下頜骨、咬肌較大的修容法】

這幾種臉形的修容重點放在下頜骨或咬肌，藉此凸顯V臉的輪廓。在耳朵最低的連接處到嘴角下垂至下巴的位置，便是重點修容的部分。但要注意修咬肌和修頜骨是不一樣的，頜骨需要更明顯一點的修容，而咬肌的修容更講求自然效果。

【倒三角臉、錐子臉修容法】

這種臉形的特徵是臉上半部分比較大，下巴卻比較尖的人就是屬於此臉形。這種臉形要注意太陽穴的修飾，方法是把陰影粉掃在太陽穴和顴骨突出之處，而下巴位置因為已經很尖了，所以可以不用特別去修飾。

【長臉修容法】

長臉的修容着重於在視覺上縮短臉的長度，因此可以把陰影刷在髮際線和下顎邊緣，在臉的上下處刷上陰影，可以有效縮短臉的視覺比例。

【菱形臉及菱角臉修容法】

這兩種臉的修容重點都在臉的棱角處，菱形臉主要在上下左右的菱形的四個角，菱角臉主要在髮際、下頜、下巴等臉最突出的地方；兩者差別不大，都着重於修飾臉的凌冽感，令臉部顯得更柔和、更溫柔。

無論是哪一種臉形，鼻影都是一樣的畫法，找到鼻樑凹陷的位置，上部最高點與眉頭連接，下部末端不超過眼睛。由上往下來回暈染，顏色深淺由上到下，掃的時候可以順便帶到眼皮，讓整個眼妝和鼻子的過渡更自然一點。如果用陰影粉的話可以順便過渡到鼻頭位置，粉以少量多次沾取為佳。如果用陰影筆，則在畫完凹陷後，在鼻尖再畫一個V字，另外在鼻翼的兩邊也畫上一點，也可加強修容效果。