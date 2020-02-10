【老友狗狗】你有聽懂狗狗在吠甚麼嗎？

可能是我太習慣狗吠了，總覺得大眾對牠們吠叫的忍耐力很低，其實那不過是狗狗表達意見的方式 罷了，吠三數下是絕對正常而健康的，狗家長毋須過分敏感。但的確，有些狗特別愛說話，如果叫得頻密又誇張，確實會影響日常生活、對鄰舍造成困擾、或嚇怕其他狗主與訪客，狗家長想要訓練糾正也無可厚非。關鍵是，你有聽懂狗狗為了甚麼而吠嗎？

【找出吠叫的真正原因】

很多人總覺得「吠就是惡、就是無禮、就是不對」，這觀念必須澄清，並非所有吠叫都是負面的，有些可能是狂喜下的歡呼聲，害怕時的求救聲，或渴求東西的表現！要是不問情由，便一本通書看到老的去懲罰、去滅聲，那不僅事倍功半，更會損害狗狗的情緒健康、破壞雙方關係。不同的吠叫原因，可以有截然不同的處理方法，篇幅所限無法詳述，但先了解自己的毛孩總是不會錯的。

1.興奮

可能你正在拋波、拿出牽繩準備上街、開飯、狗狗和朋友玩得興起、或最愛家人回來了！狗狗看上去活潑愉快，動作蹦蹦跳、甚至在轉圈，因為極興奮而歡呼。要是你打算大聲喝止就錯了，牠會以為你也很高興，要一起慶祝呢！狗家長應先檢視狗狗日常生活，會不會太過無聊，所以丁點事也特別興奮？日常應加插更多散步、嗅聞、智力遊戲等要動腦筋又能紓緩情緒的活動，家長也要注意自己的語氣，別讓狗狗情緒經常大起大跌。與其壓止牠的吠叫，不如主動教牠在拋波或上繩前，先做些簡單動作，讓牠把集中精神做好這個良好的替代行為之上，嘴巴便沒那麼清閒了。

2.沮喪

狗狗看到某些東西很有趣卻無法靠近，感到沮喪所以悶呻幾下，或者以聲音爭取對方注意，例如看到鐵絲網後有貓、或離遠看見狗狗想玩。牠可能會抓門、抓網、跳起、撲前等，吠之餘也可能會嗯嗯叫。狗家長先要找出究竟甚麼令狗狗沮喪，下次可以及早避開，或在情況許可下，早點要求狗狗做另一個良好的替代行為，例如坐下，便可以走近狗友打招呼作為牠的獎勵。

3.爭取注意

狗狗看來漫無目的地吠，或專在你談電話、看電視、與人傾談時吵鬧，但只要你看牠一眼、說句話或把牠抱起 (芝娃娃、貴婦等小狗最常見！)，牠便靜下來了。看來狗狗已把你訓練得相當不錯，剛開始時吠叫可能只出於沮喪，卻意外地取得了你的注意 (因為怕牠吵耳而安撫！)，結果牠認為吠叫能達到目的，便愈吠愈多了。狗家長要留意自己是否給予足夠的關愛 (那些是否有質素的陪伴呢？)，主動多在牠平靜的時刻給予撫摸、讚賞，狗狗自然毋無爭取了。遇上牠吵鬧，最好先忍一忍別理睬，馬上轉個情景，讓牠以別的行為來賺取牠想要的注意力。

4.守衞

門外有聲或門鐘響時，狗狗以吠叫去保護自己與家人，或警惕家人有潛在危險，通常只要警機一戒除 (例如你去應門、牠認得進來的訪客)，牠便會回復平靜。狗狗或會擺尾，但並非大幅度擺動，而是僵硬的振動；通常神情較嚴肅，身體也會輕微伏低、後退、顯得猶豫。狗家長必須趁着平時空閒便多加練習，讓牠對門鐘或門外聲音減敏，或把門鈴當成指令，一聽到便飛奔到床上等候獎勵。要是狗狗的情緒非常激動，甚至出現攻擊行為，最好找訓犬師上門指導。

5.恐懼

狗狗向着陌生的人、狗或事物狂吠，通常耳朵向後、夾着尾巴、與那東西保持一定距離。少許移動或眼神接觸也會刺激牠吠叫，但只要那東西離開或忽略牠的存在，便會慢慢靜止。這時的吠叫其實是狗狗在求救，所以我們千萬不能忽視，更不應去懲罰，過分受驚的狗狗有機會以咬去保護自己。也有狗狗因為害怕獨處，會因焦慮而吠叫，好像要把家人喚回來一樣。要徹底解決問題，必須循序漸進、以正向方式去改變狗狗的感受，從恐懼到接受、享受，學習獨處。

莫家瑩 Cactus Mok

認證專業訓犬師 CPDT-KA

HKDR 救狗之家教育及犬隻訓練經理