《上流奇生族》　海報點解讀？

奧斯卡金像獎塵埃落定，韓國電影《上流奇生族》一舉成名，不但成為奧斯卡史上首部獲得最佳電影，還囊括最佳原創劇本和最佳國際電影，而導演奉俊昊還奪得最佳導演，而電影去年6月在香港上映時票房超過1,100萬，對非純粹娛樂電影來說，算是相當不錯的成績。

關於電影劇情，文本解讀及隱喻分析已有不少，但其實它的電影海報亦相當有趣，例如香港版海報中，大家有沒有留意下方中的一對腳是甚麼意思呢？有人說這是女性的腳，而蒼白的膚色和腳甲，明顯一位女性的屍體，因此寓意片中有女角色的死亡。有趣的是日本片同樣的海報中，卻刪走了這對腳，這便印證了日本發行商，擔心隱喻有女角色死亡而劇透的推測。不過其實這對腳是片中的哪個角色呢？

除了海報中出現的神秘女屍腳外，香港版海報中的角色雙眼都被遮蔽，有人說白色和黑色的遮眼條，寓意是前者是上流階層，而後者則是低下階層。當然這種說法在香港版海報中有其道理，但為甚麼要遮眼呢？事實上法國版的海報也是如此，卻沒有黑白之分，這可以從遮眼的手法上分析。只有在犯罪疑犯或受害人的情況下，才會在新聞報道上被遮眼，這便可說明片中應該有人犯了罪，而這種罪亦可以是貪婪、色慾等原罪，若然是受害人，則是被原罪所傷害的人。

不過有趣的是對於《上流寄生族》海報的各個版本設計，導演奉俊昊曾表示其實海報並非他設計，因此他並不知道躺着的女性屍體是誰，亦不明白為何要遮眼。

姑勿論如何，電影海報的設計亦足證影片公司的用心，就好似以水彩畫風格製成的國際版海報，上下倒影極具藝術感，而真實與倒影之間的角色的造型亦有不同，海報設計師對此卻給予一個清晰的答案：「鏡花水月的畫面看似精美，說不定只是一片完美的幻影。」順帶一提，這部電影還有其他版本的海報，看看大家自己怎解讀。