飲食嘗識：東南亞經典「交通」粉

越南火車頭其實是牛肉河粉，主要材料有牛肉、牛腩、牛丸、牛栢葉，伴以芽菜、洋葱、香葱和辣椒碎，湯底則以牛骨、薑、葱及香料熬成，清甜可口。（張錦昌攝）

今時今日提起泰國和越南，大家可能只會聯想到「封關」和「口罩」，不過即使仍有口罩存貨，香港一日不全面封關，就算落街買餸都會提心吊膽，所以不少人已選擇自行閉關，而上網就成為最大娛樂。與其不斷接收難分真與假的新冠肺炎資訊，不如暫時逃避現實，花幾分鐘看看越南火車頭與泰式船麵兩種廣受香港人歡迎的東南亞粉麵究竟有何不同。

泰式船麵 香辣濃郁

兩種粉麵都以交通工具命名，同樣有牛肉、牛丸等配料，但風味卻大相逕庭。先講泰國船河，是一種起源於水上市場的平民小食，湯底主要用豬骨、豬血、牛血等熬煮而成，色澤深且甜中帶辣，以味道香濃見稱。粉麵則多數選用金邊粉或河粉，配料有牛肉、肉丸、豬皮、內臟等等，也可以加魚露及辣椒享用。

越式火車頭 清甜牛河

至於越南火車頭則是昔日火車上提供的麵食，比泰式船河大碗，最傳統的做法是用牛骨、洋葱、薑以及10多種香料熬成湯底，淥熟河粉後配生牛肉，再加大量芽菜、葱花、青檸、魚露進食，現在愈來愈講究配料也豐富得多，但一般都是全牛入饌，牛肉、牛腩、牛丸、牛栢葉應有盡有。味道比泰式船麵清甜，有辣有唔辣更加老幼咸宜。