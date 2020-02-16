【城市傳聞】參拜變冒犯？入廟小心犯禁

拜得神多自有神庇佑，時值正月，不少善信也會到廟宇參拜，尤其是在疫症陰霾下，更需要神靈指點迷津，但原來不同廟宇有不同規矩，觸犯禁忌等同冒犯神靈，實在不能掉以輕心。以下是一些放諸四海皆宜的入廟禁忌，善信們務必注意啊！

禁忌1）腳踏門檻

傳統廟宇的大門下會有條橫木，是為門檻，而廟宇的門檻愈高，代表廟內神祇的地位和能力愈大。進入廟宇時，應一步跨過，腳部不應接觸到門檻，踏在門檻之上更是大忌！另外，按傳統的祭祀禮儀，進入廟宇時先要把左腳跨過門檻，離開時則要先出右腳。

禁忌2）正值月事

女性正值月事被視為不潔之身，從前會被禁入廟宇和參加祭祀活動。不過，規矩會隨時代演進，現在月事中的女善信若要入廟，最好穿着褲子，並用紅繩索住褲腳，以示尊重神明。至於婦女在懷孕及坐月（即產下嬰兒後的一個月內）期間，絕對不宜入廟，以避免沖煞。

禁忌3）衣衫不整

女士入廟參拜時，衣飾宜端莊一點，避免穿着任何會引起別人邪念的衣着，如背心、熱褲、迷你裙，以及各種透視、露臍、露背的裝束，因在神靈面前過分暴露是一種不敬的行為。另外，衣飾最好選用素色，不要穿得太艷麗。

禁忌4）戴孝在身

戴孝未足一年或有親屬離世而未入殮者，被視為不潔之身，絕對不宜入廟，以避免沖煞。

禁忌5）亂用祭品

很多善信前往廟宇參拜時，為表虔誠，總會帶備林林總總的祭品，牲口肉食更是少不了。可是民間神祇以佛道兩界的仙人佔大多數，在教理上，殺生是大忌，若誤把牲口作祭禮便是冒犯，所以拜神時最好以香燭、鮮花及水果作祭品，那就萬無一失。