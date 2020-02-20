搶唔到口罩搶波鞋！Off-White x AJ 5

貴為時裝界大紅人的Virgil Abloh，除了掌舵高級時裝品牌Louis Vuitton男裝系列之外，其自家品牌Off-White創立至今亦一直保持相當高人氣，當中早年與Nike攜手打造的The Ten聯名系列波鞋更成為時裝人及波鞋友瘋狂追捧對象，為求儲齊成個系列10個鞋款花盡千金的不計其數，往後即使不停為系列追加新色仍然相當渴市一鞋難求。自此雙方合作就更加緊密，無間斷持續推出相當多的聯名單品，當中較近期就有Waffle Racer、Vapor Street及Dunk Low多個鞋款登場。

是次就輪到Jordan Brand向Off-White伸出友誼之手，合力打造出一款聯名版Air Jordan 5鞋款，採用經典Black Metallic配色為靈感，保留標誌性的3M反光鞋舌設計，但鞋身就換上灰黑色格紋物料取代原本黑色Nubuck皮革，同時於鞋身兩側及鞋舌位置加入圓形鏤空細節，而The Ten系列鞋款必備的Zip Tie圈扣、鞋帶末端「SHOELACES」字樣及印於鞋身內側的英文字句亦全數移植到今回呢對Off-White x Air Jordan 5之上，原本Air Jordan 5冰藍色鞋底更設計成氧化後變黃的效果，換句話你唔使再驚個鞋底唔着都會擺到黃，因為本身就已經係黃！