《本草綱目》確是指出鵝肉，可誘發敏感及皮膚起瘡。但只要適量食用，鵝肉也是相當健康選擇。（互聯網）

最近有蒸口罩消毒之謬論，而在明朝則有以蒸鵝除掉開國功臣之野史。

在古代，背疽是一個非常厲害的大病，話說明朝開國功臣徐達亦有此病，朱元璋卻刻意賜其吃「蒸鵝」，其後身亡。

吃蒸鵝，真的會毒死人嗎？在正史的記載中，徐達確實是因背疽而死大瘡，但死因是否因蒸鵝所致，則無從考究。

註冊中醫師李廣冀表示，在大家心目中，鵝肉是「發物」，不宜多吃。《本草綱目》亦確是指出鵝肉，可誘發敏感及皮膚起瘡，特別是經過燻燒的鵝肉，更易上火。但需留意，易上火並不等於「中毒」，只是指其症狀更深而已。只要適量食用，鵝肉也是相當健康的肉類選擇。

除鵝肉外，其實大多數禽畜都是熱性的，如牛、雞等，只有豬肉可歸為偏涼。因此，熱氣者常吃鵝肉或其他肉類，自然容易熱氣，出現唇舌生瘡、皮膚紅腫或難入睡等情況，尤以長者為甚。相反，氣虛體弱者適宜以鵝肉補身，如果病後痊愈而身體虛弱，或是有口乾而欠缺食欲者，也可以鵝肉來補身。話雖如此，如果不清楚自己的體質是否適合吃鵝肉，還是請教中醫師。