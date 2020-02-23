全片幅無反相機　影星一流

不少喜歡天文攝影的朋友都愛趁天氣好時影星，選擇天氣較乾燥的一天，天空亦較少雲，星光不會被雲遮蓋，令影出來的星光更閃耀璀璨，亦有攝影迷喜歡影星軌（星流迹），每顆星星都拖着一條長長的尾巴，分外浪漫醉人，而Canon首部專為天文攝影而設的全片幅無反相機EOS Ra就是影星首選，引進特別設計的低通濾鏡，能清晰捕捉到散光星雲釋放出的紅光Hα，加上30倍影像局部放大，相當實用。

暗位低雜訊透射率極高:

為了捕捉更細緻的天文景象，EOS Ra內置有3,030萬像素全片幅CMOS影像感應器，配合DIGIC 8數碼影像處理器，令相片暗位更實淨低雜訊，將標準感光度提升至ISO 100~40000，更可因應不同環境及需要，而擴展至ISO 50-102400，除了影相外，更支援4K 30p拍片及4K縮時短片，靈活性一流。此外，針對喜歡影散光星雲( diffuse nebulae)的朋友，引進低通濾鏡，能清晰捕捉到散光星雲中氫原子離子化時釋放出的紅光Hydrogen-Alpha(Hα 656.3nm)，透射率較同廠EOS R系列高約4倍，拍攝時更毋須改裝或加入任何光學儀器或配件，同時支援靜音快門功能，杜絕快門對相機造成的震動影響，就算以EF超遠攝鏡頭拍攝，都影像穩定清晰。

30倍局部放大方便對焦:

針對戶外天文攝影，機身由堅固的鎂合金製作，亦引進防塵防水滴設計，相當耐用，重量卻只有580g，能大幅度減輕對追星儀的負重，機背設有3.15吋210萬像素的側揭式觸控螢幕，捕捉星體為相片構圖時就更方便了，更能透過螢幕進行對焦及各項操控，極之易用。此外，新引進30倍影像局部放大功能，影星時能放大目標來確定是否對焦，如配合RF鏡頭使用時，更可啟動「對焦距離顯示」功能，就能簡單地在螢幕上查看，並使用手動對焦進行更精準的調校。鏡頭兼容方面，支援RF鏡頭，配合另購的接環，更兼容各式EF鏡頭，兼容性極強。