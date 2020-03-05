【健樂事】驚蟄至　天然防蟲5大妙法

「驚蟄」意指蟄伏於地下冬眠的蛇蟲鼠蟻被春雷驚醒，是時候作好驅蟲防蟲的準備。（設計圖片）

今天是「驚蟄」，意指蟄伏於地下冬眠的蛇蟲鼠蟻被春雷驚醒，逐漸活躍起來，而為免日常生活受害蟲滋擾，是時候作好驅蟲防蟲的準備！坊間有售各種殺滅害蟲的產品，雖然易用又有效，但內含化學成分，若使用過量或處理不善，有機會損害身體和環境，所以不妨考慮採用以下5個天然方法，徹底跟害蟲Say Goodbye。

方法1：曬乾橙皮

味道清新的橙皮是蚊子、螞蟻不喜愛的氣味，將橙皮切絲曬乾，放入透氣袋，置於屋內，有效驅蚊趕蟻。另外，把曬乾的橙皮置於鋁罐內點燃，其氣味亦能驅趕蚊蟲，但由於果皮難於點燃，可先利用蠟燭在生果皮面塗蠟。

方法2：洋葱榨汁

氣味辛辣的洋葱、蒜頭和辣椒是蟑螂害怕聞到的，只須將洋葱、蒜頭、辣椒分別榨汁隔渣，把汁液以噴壺盛載，將之噴灑於蟑螂出沒的地方，蟑螂就會絕迹。其次，把洋葱和蒜頭去皮，以網袋盛載並吊起，可望把蚊子和螞蟻驅除。

方法3：栽種香茅

由於老鼠討厭香茅的氣味，建議在家栽種，或把香茅葉曬乾，利用網袋盛載，並擺放在陰暗或老鼠經常出沒的地方。同樣地，香茅也是蚊蟲最怕的氣味，可用香茅煲水，在蚊蟲肆虐的地方噴灑。

方法4：點燃艾條

蚊子討厭艾葉釋出的氣味，只須手執點燃了的艾條，行到家中不同位置，讓氣味飄散，即可發揮驅蚊作用，但因氣味很快散去，效用未必持久。另外，在蚊子多出沒的地方擺放石菖蒲，其氣味強烈，同樣有助趕走蚊蟲。

方法5：檸檬煲水

若家中養有寵物，務必提防跳蚤的侵襲，可考慮以檸檬煲水，再把檸檬水滴入寵物的頸圈，即有助杜絕蚤患。另一做法是把新鮮的迷迭香加水煮30分鐘，再將迷迭香水倒在寵物身上，直至全部披毛濕透，期間毋須擦拭，待自行風乾便可。