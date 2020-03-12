三界五行：中藥排毒　必須慎用

中醫排毒主要有四大類：瀉、尿、吐、汗。

如果腸胃積滯、大便秘結，可用瀉的方法。有醫案說，古時有一中醫，母親病重，高燒，嚴重便秘，診脈後，這中醫來回踱步，開了幾個藥方都揉了扔掉，徒弟們都大為緊張，因為這情況從來沒出現過，可見病情相當嚴重。最後，他把一個藥方交給大弟子，吩咐照單執藥，煎好了給祖師母服用。當時疫症流行，他帶一衆徒弟去照顧其他病人。

晚飯時候，這中醫回家，見母親精神爽利，在吃着粥。中醫問母親情況如何？母親說，飲了藥，大便暢順，洗了澡，肚餓，想食粥。中醫問大弟子，你給了甚麽藥祖師母食？大弟子說，你開的藥。中醫說，沒理由，我開的藥不會瀉肚子的。於是查看藥渣，一看，滿臉凝重問，「你怎麼給白虎湯她吃？」大弟子說：「你開了加味白虎湯，反覆自言自語，『若非吾母，當用白虎湯。』於是我照單執藥，給祖師母服用了。」

瀉的方法，必須慎用，白虎湯是張仲景名方，其藥力威猛，故名白虎！必須根據病情、體質作出加減，體弱者加人參，兼有實熱者，適當加瀉藥。

大便對任何人都非常重要，沒病也要保持大便暢通，有病更須如此，否則，積毒、積滯，熱邪、濕邪、風邪作怪，就會生病、病變。現代中西醫，診病時，都會問，「大便怎樣了？」就是這原因。

現代的瘦身排毒，也會用食藥、灌腸通大便的方法，必須由有經驗的合格醫生醫師處方、指導，切勿隨便採用，否則後果嚴重。

方向宇