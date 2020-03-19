實戰性能大升級　Nike Adapt BB 2.0

試問每日於籃球場上打到身水身汗的籃球迷，點會估到有一日自己有機會着上一對識自動綁帶的籃球鞋？多得Nike Adapt BB去年出現，夢想就變得不再遙不可及。今年，品牌更升級推出進化型號Nike Adapt BB 2.0，當中新作更有多個設計得到全面強化，其中鞋款前掌位置就加入AirZoom Turbo緩震氣墊增加回彈性，而中底厚度亦作出調整，用以平衡緩震氣墊與自動綁帶系統摩打之間位置，讓腳趾到後踭的過渡更為平順。

除了增加於籃球場上的實戰性能之外，Nike Adapt BB 2.0外觀亦重新設計，設計師們卸去上代鞋面Flyknit包覆外層，將鞋領變回傳統外露設計，鞋身亦換上更具伸展性的球狀網面物料，讓整個穿脫過程更為容易。巨大Nike Swoosh標誌亦從鞋側移至鞋面，並用上像素化紋理結合全新面料，為鞋款注入更強烈的未來感。（特選Nike Plus會員可於3月19日優先購買，3月21日Nike.com及指定零售店舖公開發售）