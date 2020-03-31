【升你兩班】幼教老師煉成記

「我認為作為一個幼稚園老師，任何時候都要有不同的主意，並且注重如何從遊戲中學習。」在耀中幼教學院修讀幼兒教育課程的Tiffany認為，近年不少家長對小朋友都過分擔心，特別是學習方面，他們會要求小朋友不停吸收知識，學寫大量文字，令小朋友的壓力愈來愈大。

修讀同樣課程的Carmen補充：「我看見有家長甚至會關注小朋友的每一個生活細節，每當他們接觸到任何東西，都會立刻進行消毒，但其實要接觸到細菌，身體才會有抗體，經常消毒反而會更容易患病。」

過去2年，Tiffany和Carmen分別參與了3次幼稚園實習，不單掌握到教學技巧，更了解到國際學校和本地學校的分別，Carmen認為本地學校有較多框架，比較注重傳統的方式，必須依照制訂好的主題授課，Tiffany解釋：「以執筆寫字為例，本地學校會以傳統方式教學，而國際幼稚園則可能會預備一些泡泡，讓小朋友在泡泡上用手指寫字，另外，當國際學校的小朋友發掘到新的東西，很多時都會全班同學一同探索，更會由小朋友主導探索的時間和深度。

技巧以外，2人更有機會處理各種不同的情況，Carmen說：「每次小朋友玩完體能活動後都會十分興奮，返回課室仍未能平伏，這個時侯我們會播一些慢歌，讓他們慢慢冷靜下來。除此之外，原來日常溝通的時候，我們可以先蹲下來，和小朋友在同一個視線水平，令他們看到你多一點，或者可以嘗試和他在玩相同東西，再慢慢與他們交流。」