5G聽無損音樂　零遲滯勁靚聲

疫症肆虐下全球娛樂事業幾乎停擺，演唱會取消，家陣連K都得無唱，歌迷們何去何從？幸好，一些好消息隨着5G推出而來，就是MOOV於香港5G網絡啟用的同一天，帶來24 bit FLAC無損音樂串流服務，即聽吓係咪咁靚聲啦！

一首歌的音質好壞，主要建基於位元度(Bit Depth)，意即每段聲波震幅所佔用的空間大小，它決定了聲音的動態範圍，愈大音質就愈趨向鑑聽級數。當中24 bit的最大動態範圍可容納大型音樂會及交響樂團的音樂，較Hi-Fi入門級別的16 bit更能呈現立體感，若再經FLAC無損格式輸出，再細微的音頻資訊也能聽到。

目前MOOV的24 bit歌曲超過20,000首，包括中外流行歌曲，更有古典、爵士、香港經典金曲、發燒天碟、內地靚聲女伶及K-pop專輯，而平台又有提供24 bit/96 kHz升頻版本及原音母帶的串流音樂，選擇非常豐富。目前24 bit音樂只適用於MOOV App，PC版尚未開啟，試用所見頁面已新增了「24 bit最好廳」這個欄目，內裏將音樂分門別類，播放時會顯示每首歌的位元度、取樣頻率、格式、版本、位元率及檔案大小，音樂資訊一覽無遺。

在尖沙咀某大商場以5G測試，串流一首120MB的24 bit歌曲完全沒有遲滯，幾乎一按播放掣就聽到音樂，相反用4.5G就要稍等一會。下載時間也僅為7秒左右，快4.5G成分鐘，相當誇張。音質方面，播放藤田惠美的《Close to You》，24 bit/192 kHz版本的整體密度較16 bit/44.1 kHz的Hi-Fi版本更高，人聲圓潤度及樂器的紮實感都有提升，相比之下層次感較豐富，雖然兩者並非天淵之別，但已值得挑剔樂迷升級。MOOV 24 bit FLAC 無損音樂由即日起至6月30日優先讓1O1O及csl 5G客戶體驗，7月1日起再公開推出。