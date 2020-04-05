【心理測驗】等愛中？水果暗藏桃花密碼

有些人的桃花一朵接一朵，有些人卻連桃花種子都還未發芽，已經發了霉，踏入了長久而無期的等待。如果你是桃花運比較差的人，你又有沒有想過原因呢？如果實在是想不到，不如來玩玩這個心理測驗吧！選擇一種水果，可以看出你的桃花阻礙，一起偵測出問題所在。

【問題】

桃花運一般？連桃花的葉子都看不見？可能是性格上的問題，阻礙了你的桃花運，從以下三種水果中，選擇一種最喜歡的，就能看看自己的桃花障礙在哪一方面了！

A.啤梨

B.杏子

C.藍莓

【結果分析】

A.啤梨

你是一個對愛情有陰影的人，或許是過往的愛情經歷曾經傷害了你，又或許是原生家庭的影響，更可能是愛情的小白。對於愛情，你找不到安全感，不會主動去接觸異性。其實你從未發覺，愛情在你心中成為了可有可無的存在。想接近你的人，都會感受到你身上那份隱約的抗拒。

B.杏子

平日的你自在安落，但面對愛情就缺乏自信，因為欠缺了自信，在與人相處時會自然的隱藏了自己，不敢表達真實的想法，也不敢與人深交，怕暴露出不完美的自己。正正是這一個想法，讓你與身邊人都產生了距離感，看不見真實的你，別人自然也會戴着面具與你相處，因而漸行漸遠。

C.藍莓

天生你是一個內向的人，不擅社交，也不喜歡多人的聚會，認識的人算很少。你的社交圈子讓你沒有機會遇到桃花，也可能是因為身邊都是最交心的人，讓你沒發現桃花無在！只有擴展自己的社交圈子，多與人交談，桃花才會浮現呢！