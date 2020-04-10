YEEZY 700 V3 ALVAH　搶手黑魂配色登場！

由adidas Originals與Kanye West一同創作的YEEZY波鞋系列，由2015年首對YEEZY BOOST 750推出開始至今不經不覺已經踏入第5年，當中不少鞋款都已經改朝換代，好似推出最多顏色而且備受追捧的YEEZY BOOST 350一直盛傳會推出第3代版本，但然後沒有然後，最後登場鞋款改稱為YEEZY BOOST 380，相反地遲足兩年（2017年）推出的YEEZY BOOST 700今回就真真正正迎來第3代版本YEEZY 700 V3。

全新YEEZY 700 V3 ALVAH設計採用潮人最愛Triple Black全黑配色，過往所有YEEZY系列鞋款配上全黑設計都係最多人想要（炒價亦係最高），鞋身設計與上兩代一樣用上Primeknit編織物料配搭麖皮勾勒出復古味道外觀，兩側覆蓋夜光功能RPU支架及灰色條紋塑造豐富層次感。同時於鞋舌接近鞋頭位置亦加入3M反光細節點綴，鞋底設計則採用EVA中底配人字形橡膠外底，提供舒適的反饋及防滑度。與早前推出YEEZY BOOST 380 MIST一樣，YEEZY 700 V3 ALVAH亦會同步推出成人、小童及嬰兒3種尺碼，4月11日全球公開發售。