咪亂試！髮型要襯面形至好睇！

世界的髮型千千萬，有時候見到明星或KOL剪出嚟好靚，去髮型屋整番一個同款但結果差強人意。有時真係唔係髮師師手藝唔好，亦唔係顏值唔夠人哋高，而係呢個髮型根本唔適合你面形。所以我哋今日就嚟講講咩面形應該襯咩髮型，快啲睇吓自己有冇踩雷啦！

【按下巴長度決定長短髮】

最近幾年，短髮風吹得很熱，不少女星換上短髮後都大顯個性，展現不一樣美感，令不少女生都心郁郁想試吓。但一直長髮的女生要狠下心來剪掉也不是易事，而且留長也是一個漫長的過程，因此很多人都保持在觀望的狀態。外國就有美髮專家研究了一種按照下巴長度來決定是否適合短髮的方式－「2.25英寸（約5.7cm）黃金比例」，大家可以在剪髮前為自己測一測，量度由耳垂至下巴的垂直長度，少於2.25英寸（約5.7cm）則適合短髮，長於2.25英寸（約5.7cm）則適合長髮。

【按面形選劉海】

除了可以根據臉的長度來決定長短髮外，亦可根據自己的臉形來決定那一種制劉海更適合自己。一款適合自己的劉海可以揚長避短，令你的臉更加的精緻，甚至有減齡作用。

【鵝蛋臉】

這種臉形額頭與下顎的寬度相近，臉長是顴骨寬度的1.5倍，整個臉形就像是一顆鵝蛋。這種面形可說是最完美的臉形，它達到了一個最佳的平衡。不管是All Back、側分、空氣劉海都可以駕馭，可以大膽嘗試不同的造型。

【圓形臉】

這種臉形臉長與顴骨寬度相近，額頭與下顎的輪廓不明顯，整個臉形就像是一個圓形。這種臉形的臉偏短，因此不太適合再用劉海去擋住額頭。側分、斜劉海可以修飾臉形，營造層次、增加線條。也可以用髮泥在頭頂處弄出蓬鬆感，在視覺上拉長臉形。

【菱形臉】

這種臉形顴骨寬度大於額頭和下顎的寬度，有着尖下巴，整個臉形就像是一個菱形。這種臉形可以選擇用側分修飾顴骨的寬，也可以用劉海遮住額頭，形成V臉，造型比較廣，但中分的髮型就不太合適。

【心形臉】

這種臉形額頭寬度、顴骨寬度、下顎寬度會一層層地減少，特點是額頭較寬和尖下巴。這種臉形既可以選擇側分，也可以揀遮額頭的劉海，例如空氣劉海、八字劉海都十分適合。

【長形臉】

這種臉形的臉長是顴骨寬度的兩倍，額頭或下巴會偏長，線條感會比較明顯。此臉形分兩種，如果是額頭偏長就用額上劉海去修飾，如果是下巴偏長就可以用側分，在旁邊製造層次感、空氣感，增加視覺上的寬度。

【方形臉】

這種臉形的額頭寬度、顴骨寬度、下顎寬度相近，輪廓感強。不過方形臉形切忌平劉海髮型，可以選擇任何有弧度的髮型，以增加臉形的柔和感，修飾臉部過強的輪廓感。

大家可以根據自己臉部的特色看看自己屬於那種臉形，再看看那種髮型更適合自己。不過臉形只是作參考，並沒有絕對。如果還是不太懂，可以找一個跟自己臉形相像的明星作為參考對象，希望大家都有一把能加分的秀髮吧！