果然有料到：抗衰老聖品Mulberry　時令養生好物

Mulberry呢個名字對女生嚟講，可能只想到各款時尚包包，但大家又知唔知佢係咩水果呢？

Mulberry中文係桑椹，又有桑子、桑葚之稱，桑科桑屬多年生喬木植物嘅果實，由多數小核果集合而成，呈橢圓形，長約1至3厘米。未成熟時為綠色，之後變成白色、紅色，成熟後轉為紫紅色或紫黑色，味道酸甜多汁；《本草新編》記載：「紫者為第一，紅者次之，青則不可用。」可見紫黑色成熟果實最美味。而桑椹盛產於台灣、內地浙江、江蘇、安徽、新疆等地，春天是品嘗紫黑色、酸美好味嘅桑椹好季節，因為每年嘅3至5月正值其當造期。

此外，桑椹營養非常豐富，含蛋白質、脂肪、糖、維他命B1、B2、C及鐵、鈉、鈣、鎂、磷、鉀、花青素及白藜蘆醇等，抗氧化能力很強，亦能提升人體免疫力、增加血管彈性、改善皮膚血液循環等。中醫角度更認為桑椹能「滋養肝腎，通血氣，清虛火」，係一種非常好嘅「抗衰老聖品」，以及養生好物。

由於青色及淡紅色嘅桑椹並未成熟，味道極酸，就算幾愛酸性水果嘅人都未必接受得來，故建議只挑選成熟呈紫黑色嘅果實來品嘗，這樣才會酸中帶甜，豐富果汁亦能潤喉兼生津解渴。

桑椹除了直接當水果食用外，也可以打成果汁或製成果醬，用來搽麵包、製成醬汁伴菜式或製成甜品亦得。