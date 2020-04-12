中醫Q＆A　吔蕉好處多

「吔蕉啦！」別以為這只是好事之徒一句發洩的話，其實香蕉營養價值高又好處多多，對男士來說更是保健佳品，因從中醫角度而言，香蕉可改善早洩，增強男性生育能力，不過是否人人都可以吔蕉？適逢4月15日是國際「Banana Day」，不妨聽聽專家意見。

不是人人啱食

Q1：早洩是否可靠吃蕉來改善？

A1：是。香蕉屬寒性和滯氣之品，剛好能中和因熱盛而出現的男士早洩問題。再者，香蕉含多種微量元素，包括鎂，它能提高精子的活力，增強男性生育能力。有研究發現，精液不液化是早泄的原因之一，與缺乏鎂有關。

Q2.是否人人可吔蕉？

A2：否。蕉類是寒、濕、滯的食物，可滋陰潤腸及清熱解毒，適合本港常見的腸熱型便秘人士進食幫助排便，但脾胃不足或胃寒，如經常胃口欠佳、消化不良、胃脹者則不宜經常或過量進食蕉類，以免損害脾胃功能。再者，蕉類的澱粉質高，血糖高人士要慎食。

Q3.可空肚吔蕉嗎？

A3：不可以。由於脾胃喜燥惡濕，即脾胃是害怕濕和滯的食物，而蕉屬於寒涼，所以當人體空腹時，是不適宜進食香蕉的，以免損傷脾胃功能。

4蕉分析

香蕉

眾多款蕉類中最寒涼，清熱解毒功效也最強，適合熱底人士，如容易長暗瘡、經常便秘、喜歡吃辛辣、薯片或捱夜虛熱人士；腸熱型便秘者可把香蕉當作小食或製作沙律。若未能分辨體質但吃香蕉後大便稀爛、腹瀉或胃脘脹悶、口淡等，即反映未必適合食香蕉。

牛奶蕉

屬寒涼性較低的蕉類，但同樣有潤腸功效，也有改善血壓、保護胃黏膜的作用，不過清熱通便效果不及香蕉。

大蕉

較為正氣及寒涼性較低，加上潤腸通便功效強，故特別適合患便秘的長者進食，脾胃功能較差者也可嘗試吃大蕉，比吃性質寒涼的香蕉好。

皇帝蕉

屬性比較平和，加上味道又甜又香，尤其吸引兒童進食，有助減壓及改善睡眠質素。