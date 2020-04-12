迷彩新錶　「軍」子好逑

CASIO G-SHOCK DW-5600系列一直是不少錶迷心目中最經典的型號，簡潔硬朗的方形外框令手錶散發出獨特的工裝及軍裝格調，加上數十年來眾多潮流品牌推波助瀾打造聯名款式，更直接將這枚手錶帶上「神枱」。

是次品牌全新推出的DW-5610SUS-5，設計靈感正是源自DW-5600系列，保留經典方形輪廓，但就加入軍綠色、卡其色及迷彩印花圖案配搭傳統黑色設計，令錶圈與錶殼呈現出雙色效果。除了配襯原裝樹脂錶帶外，更可以按照個人喜好更換隨錶附送的尼龍錶帶以加強軍事感。

此外，同步登場的GA-2100SU-1A及GA-2000SU-2A亦同樣分別於錶圈及錶面加入迷彩圖案點綴。前者更結合碳核心防護構造，即使採用薄身錶殼設計也保持出色的堅固度；後者的最大特色就是可以跟同系列錶款互換錶帶，只需按動錶帶後的開關即可輕鬆更換，以便配襯出更合個人心水的顏色組合。