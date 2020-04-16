史上最平　YEEZY SLIDE三色齊發

最新推出的YEEZY SLIDE，定價更加係有史以來最平。可見Kanye West 是真的認真「找數」，希望做到「人人有YEEZY」！（互聯網）

經常拋下豪情壯語的Kanye West，多年前曾經表示自己會參選2020年總統選舉，甚至承諾當選的話就人人有YEEZY，當時好多人都肯定覺得佢癡人說夢話。去到2018年佢就表示為了讓路予Donald Trump成功連任，所以他放棄競逐今屆總統選舉，改為將目標指向下屆（2024年），雖然總統夢未圓（應該都冇咩機會圓夢），但「人人有YEEZY」就真係差唔多成功「找數」。你見近期YEEZY系列所推出的鞋款、配色及貨量都有所增長，竭止炒價後基本上入手難度已經大大減低。是次最新推出的YEEZY SLIDE，定價更加係有史以來最平，$500有找就可以入手，唔買點對得住自己？！

YEEZY SLIDE採用輕巧EVA物料打造成一體成形的鞋身設計，提供舒適性及方便穿脫，同時更搭載具有凹槽設計的外底，為鞋款提供緩震回饋及增加防滑度，將會同步推出Bone、Earth Brown及Resin三款大地色系供選擇，更分別有成人、小童及嬰兒尺碼，一家大細買齊三對都唔肉赤！