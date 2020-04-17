女神韓素希　絕美髮型大公開

髮型可帶給人不同感覺，不妨從韓素希的百變髮型中吸取靈感，再決定下次轉甚麼髮型吧！（互聯網）

熱播韓劇《夫妻的世界》除了夫間的情慾糾葛引人追看外，劇中的「最強小三」呂多景（韓素希飾演）的超高顏值也成為大家的焦點。尤其是其一頭大波浪秀髮，更愈睇愈誘人，讓她成為性感大勢的捲髮Icon。今回就讓我們齊齊研究吓，如何打造這個女神的同款髮型吧！

【蓬鬆大波浪捲髮】

「渣女大波浪」這個詞語在這部劇中似乎得到了驗證，韓素希在劇中的一把大波浪捲髮，既可性感又可清純，蓬鬆的空氣感散發着青春氣息。不用固定去打理，帶着點慵懶的感覺更顯嫵媚。而她本身在現實生活中也是這種髮型，可鹽可甜，很顯氣質。

【顯白髮色】

在劇中，蜜糖棕的髮色為她增添了活力感覺。而在現實生活中，她似乎更偏愛深色的髮色，皮膚白皙的她在深髮色的襯托下更是貌美。黑色和紅棕色都是很好的髮色選擇，最近也愈來愈多明星染回黑髮，反璞歸真，而且也顯膚色。

【半束髮型】

半束髮型是大部分女星都試過的髮型，比起散髮它多了一絲活力又不失優雅，而且也能凸顯臉形輪廓，無論是半束的馬尾或是丸子頭都十分好看。

【低馬尾顯女人味】

與半束髮型一樣，低馬尾同樣是顯現臉形輪廓和頸部線條的髮型。但不同的是低馬尾給人一種幹練感覺外，還多一分女人味。無論是All Back製造蓬鬆感，還是留着劉海修飾臉形，都非常有女強人氣質。

【肩上短髮帥氣誘惑】

以前，韓素希也曾試過肩上短髮的造型。與現在的側分長捲髮有很大的差別，但也同樣很漂亮。肩上短髮很適合一些初嘗短髮的女生，既有短髮的帥氣，也足夠做不同的造型。既有活力又帶點女人味，進可攻退可守。

側分大波浪的長捲髮適合大部分臉形的人，深色的髮型也是正流行。肩上的短髮也是一個很好的嘗試點，睇完以上分析，要不要換一個女神的同款髮型？