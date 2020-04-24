【特約報道】人在世上，可以幾天不吃飯，但不可能不呼吸。肺部，是人體很重要的一個器官。

肺是氣體交換的地方，主一身之氣。「氣」，即「人體動力」。肺吸入自然界的「清氣」，並往下輸送，與其他氣結合而成「宗氣」。呼氣時，肺則排出體內的濁氣。若肺功能不佳，氣血運行紊亂就生病。氣虛的人會連說話都不夠力、容易疲倦及頭暈目眩，就像一個「壞了的電池」般，令身體長期處於透支狀態，因而身體其他臟腑也得不到充足的「氣」，不能如常運作，進食後該吸收的沒有吸收，該排泄的沒有排泄，該被氣化掉的沒被氣化，氣血不順，體內廢物清不走，抵抗力自然下降！

肺還負責調節全身水液的輸送和排泄，血液和淋巴液亦是水液的一種。當肺出現問題時，會出現無汗和全身水腫等反應，水液無法輸送到其他器官，影響全身正常活動。

初春天氣轉變，空氣污染嚴重，都市人經常吸入廢氣，令氣管和肺部易受感染。加上近幾個月大家面對的敵人非同少可，當病毒已經進入防不勝防的狀態，大家更要增強自身免疫力，好好清肺養肺。

人體有十二條重要經絡，連接表皮到臟腑，其中一條是「手太陰肺經」。中醫學認為，經絡是運行氣血、聯繫臟腑和體表及全身各部位的通道；而穴位是臟腑、經絡氣血輸注出入的特殊部位。刺激穴位經脈，能暢通氣血、將堵塞住的廢物疏泄出來。

中醫學裏，推拿有十法，「敲」正是其中一種，可健肌皮、營養筋脈、疏通氣血。肺經上有十一個穴位，敲肺經可清肺強肺、調理中氣不足、強化肺呼吸系統、紓緩喉嚨不適，預防和治療氣管炎、支氣管炎、哮喘、咳嗽等問題；更有助清心火，調理情緒、改善失眠。五臟相通、相輔相成，只要疏通肺經，氣血一通，則上可疏解肝經之鬱結，中可運化脘腹之濕濁，下可補腎中之虧虛。每當咳嗽時，我只要多敲幾次肺經上的中府穴和雲門穴（兩個穴位相近，位於鎖骨外端下方凹陷處），能讓氣喘平息下來。

刮痧、拔罐，透過「出痧」，將鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，就像你上火時飲用「涼茶」降火，即時緩解不適痛症；敲打疏通肺經，則像服用維他命補充品，不會立即覺得肺部強健了，而是慢慢保養身體，增強免疫力。不妨每晚好好通肺經──握拳，用掌指關節敲肺經循行的手臂外側，敲三至五次，如敲下去會痛會硬，那就是堵塞的位置，需用手掌按揉，進行紓緩疏通。疫症似乎仍要一段時間才能穩定下來，好好疏肺養肺，肺病也不易入侵。

疏肺保健療程：此人手按摩療程主要針對「手太陰肺經」，透過刺激手部穴位從而疏通經脈氣血，清宣肺氣，預防與肺相關的疾病。恒常進行此療法作為保健，配合健康生活習慣，有效預防和紓緩上呼吸道不適、咳嗽等等問題。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。