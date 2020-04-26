牛迷要搶！　激罕日製LVC 66501®

相隔超過10年，再次有日本製LVC 66501®牛仔褲推出，可惜定價已跟當年完全是兩回事。全港限量10條（4月30日發售），LVC Fans想買就要留意Levi's® HK社交媒體上公布的購買方式。（互聯網）

縱使你並非Levi's®忠實支持者，但相信都會認同Levi's® Vintage Clothing（LVC）所推出的復刻版牛仔褲，無論選用布料以至細節處理都絕對是完美典範。當中更會認真地參考不同年份如1937年、1944年、1947年、1955年及1966年等呈現出不同剪裁輪廓的501® 牛仔褲，畢竟經過百多年歷史進程，Levi's與牛仔褲之間已經劃上等號，由品牌旗下最高級系列復刻推出的牛仔褲當然就是品質指標。

日製版捧紅LVC

雖然LVC系列最先於1996年推出的是美製版本（Made in USA），但將LVC系列捧上潮流界神台地位，紅遍全球無人不識的功勞則有賴於2003年推出的日製版本（Made in Japan），當時一系列洗水效果出色的日製LVC牛仔褲就猶如潮人制服，家中無三五七條都枉稱潮人，但經過數年輝煌盛世後於2009年日製LVC就正式宣告停產，自此就只剩下美製LVC。去年7月，Levi's®為慶祝日本原宿新店開幕，特別推出限量100條的日本製LVC 501®牛仔褲，剪裁輪廓更參考自1966年版本設計。

LVC 66501®激罕登場

今個春夏，品牌將此罕有復刻版褲款引進本地，延續日本職人追求完美的精神。此日本製復刻版1966年501®牛仔褲，除了選用品質最上乘的日本丹寧布料還原當時較為修身的剪裁外，最特別之處就是牛仔褲上包括：皮牌、紅旗、鉚釘以至包裝上的文字全部轉為日文，過往此設計從未於LVC系列出現過。

標記新時代降臨

據說今次推出的日本製特別版牛仔褲更是標記着Levi's®新時代降臨，因為從今起所有501® Shrink-to-Fit™丹寧布料將會改為日本製，取代美國Cone Mills紗廠於過往一百年來肩負製作此經典丹寧布料的重任，這意味日製LVC再次推出指日可待。