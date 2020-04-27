【Model Hunter】半裸寫真出擊　何麥枒：「不要翻拍啊！」

厚度2cm的寫真約A4 Size大細，全書100頁共有200張相片，並附有精選海報及花絮影片USB。至於尺度如何，麥枒於寫真中換了多套泳衣，展示澎湃身材，部分相片更是上半身赤裸，可謂挑戰個人性感極限。問到麥枒拍攝感想，她先為受新型肺炎影響而令寫真延時發貨一事抱歉，並重申這是個人作品集，不要誤會是色情雜誌。至於難忘事，她就表示：「最難忘是去泰國剛好要拍照的時候，連下了三天雨還狂打雷，拍得很辛苦啊！」雖然辛苦，但她也樂在其中，不過她提醒大家，買後不要翻拍相片放上網，「有個網站放了上去，我怎麼寫郵件反應都不回…哭…」所以各位巴打尊重別人尊重自己，有好東西還是私藏好了！

拍攝地點：

高雄朋友

台南酒吧

台南景點

泰國民宿

泰國酒吧街

Facebook：www.facebook.com/whyder.mai

Instagram：maimaiangel