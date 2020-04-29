冰鮮肉連鎖店　直送泰國優質靚豬

有齊各種部位的冰鮮豬肉，無添加色素或紅色加速劑，肉質帶粉紅色澤。（胡振文攝）

【特約報道】早前非洲豬瘟搞得人心徨徨，現時新鮮豬肉價錢高企，來到街市凍肉店，看到不知擺了多久的疆屍肉又唔敢買，想吃得安全，其實大家可以考慮鮮味十足的冰鮮豬肉。

全港有三十多間分店的健康農場，標榜供應來自泰國的冰鮮豬肉，當地的豬場有嚴格規管，如豬屋必須根據「泰國豬隻養殖協會」的標準，於無菌、封閉式和有足夠空間的地方來等要求來飼養豬隻。在飼養期間，除了按豬隻營養而調配飼料，當地還禁止使用萊克多巴的紅色加速劑，故店內的冰鮮豬肉，肉質呈自然的粉紅色調，再加上當地出口衞生證明，保證健康、無添加、無菌及無激素等。

豬隻每日在泰國於凌晨屠宰，以急冰和排酸冷卻技術處理，再直送香港，並於早上7時前到達店內。可看到經處理過的冰鮮豬肉，肉質柔軟而有彈性，經烹煮後能吃出肉的鮮味。店內設計乾淨企理，除了有豬肉掛棚，亦有獨立包裝的各個部位，讓客人慢慢揀。

好多人會將冰鮮豬肉同急凍豬肉混淆，其實急凍肉在急凍過程中，產生的冰晶會破壞肉質纖維，令水分流失，而且因要儲存於-18℃以下，烹煮前必須解凍，口感較冰鮮肉鬆軟，肉汁亦較遜息。冰鮮肉則可保存於雪櫃（4℃）中，肉質、肉汁均可保留，而烹煮前只要清洗便可。

除了冰鮮豬肉，還有各款冰鮮雞，如港人熟悉的清遠雞、龍崗雞，還有獨家供應的皇子雞。皇子雞於自家品牌的農場作全天然飼養，飼料以有機粟米和雜糧為主，純天然無添加激素，肥瘦適中，令雞隻含豐富蛋白質，外皮金黃，骨頭和肉質都相當柔軟。屠宰後以風冷冰鮮保持雞肉的鮮味，無論用來做白切雞、蒸雞、雞煲或火鍋均可。唔識斬雞？唔使驚，因為可以請店員幫你斬，而且費用全免，慳番很多功夫。

健康農場

地址：荃灣新村街38號地下（旗艦店）

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